O avertizare meteo tocmai a intrat în vigoare în București. La ce să vă așteptați în următoarele ore

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de vreme instabilă pentru București valabil până diseară la ora 23.00.

În acest interval, gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat. Cerul va fi temporar noros, iar la începutul intervalului, dar mai ales spre seară și noaptea vor fi perioade cu averse (cantități de apă în jurul a 15 l/mp) și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări după orele amiezii (rafale de 40…50 km/h). Temperatura maximă va fi de 29…30 de grade, iar cea minimă de 15…17 grade.

Ploi și în alte regiuni ale țării

Tot sub cod galben se vor afla și cea mai mare parte a Olteniei, vestul, nordul și centrul Munteniei, sudul Transilvaniei. Și tot până la ora 23.00, în această seară.

În cea mai mare parte a Olteniei, în vestul, nordul și centrul Munteniei, precum și în sudul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp. Astfel de fenomene vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului, iar în sudul Moldovei și în Bărăgan vor fi intensificări ale vântului cu rafale, în general, de 40…50 km/h.

Cod portocaliu în mai multe județe

Alte județe se vor afla sub cod portocaliu, până diseară la ora 21.00. Fenomene vizate: instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ.

Zone afectate: județele Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, zona de munte a județelor Alba, Sibiu, Brașov, Dâmbovița, Prahova

În județele Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, precum și zona de munte a județelor Alba, Sibiu, Brașov, Dâmbovița și Prahova vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice și pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70…90 km/h) și grindină de medii și posibil mari dimensiuni (3 – 5 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.