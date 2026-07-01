Cod roșu de furtună pentru București și alte nouă localități din Ilfov și Ialomița. A fost emis un mesaj RO-Alert. „Evitați deplasările”

Un cod roșu de vijelii tocmai a fost emis de meteorologi pentru București și nouă localități din județele Ilfov și Ialomița. Meteorologii au emis o avertizare meteo nowcasting, adică cu efect imediat și valabilă scurt timp.

Avertizarea cod roșu pentru București intră in vigoare la ora 18.00 și e valabilă până la ora 18.45.

Meteorologii anunță: „vijelie puternică cu rafale de 80…90 km/h, averse torențiale (20…40 l/mp), frecvente descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1-2 cm)”.

A fost emis și un mesaj RO-Alert, prin care oamenii sunt sfătuiți să evite deplasările și să ia „măsuri de adăpostire și autoprotecție”.

Mesaj RO-Alert, vineri, 1 iulie 2027.

Cod roșu și în Ilfov

Totodată, avertizarea de cod roșu din Județul Ilfov intră în vigoare la 17.50 și e valabilă până la ora 18.40.

Sunt vizate următoarele localități: Voluntari, Pantelimon, Afumați, Moara Vlăsiei, Găneasa, Ștefăneștii de Jos, Tunari, Dascălu.

În accest interval, meteorologii anunță vijelii puternice, rafale de vâ nt de 90 km/h, „averse torențiale (20…40 l/mp), frecvente descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1-2 cm)”.

Până la ora 18.20, și localitățile Găneasa, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu sunt vizate de cod roșu.

Avertizarea din județul Ialomița a intrat în vigoare la ora 17.35 și e valabilă până la ora 18.20. Sunt vizate următoarele localități: Fierbinți-Târg, Sinești.

O noapte de furtuni violente

București a fost lovit, în noaptea de marți spre miercuri de o furtună violentă, care a provocat pagube însemnate. Pompierii au avut mii de intervenții pentru străzi, case, curți inundate sau pentru copaci căzuți peste mașini și pe carosabil.

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În urma vijeliei, traficul a fost dat peste cap, iar stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost inundată și este închisă de atunci.

Totodată, un spital a rămas fără curent și a avut probleme și cu inundațiile.

Mai multe detalii despre efectele furtunilor din București în LIVETEXT-ul HotNews