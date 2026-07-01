Cod roșu de furtună pentru București și alte nouă localități din Ilfov și Ialomița. A fost emis un mesaj RO-Alert. „Evitați deplasările”
Un cod roșu de vijelii tocmai a fost emis de meteorologi pentru București și nouă localități din județele Ilfov și Ialomița. Meteorologii au emis o avertizare meteo nowcasting, adică cu efect imediat și valabilă scurt timp.
Avertizarea cod roșu pentru București intră in vigoare la ora 18.00 și e valabilă până la ora 18.45.
Meteorologii anunță: „vijelie puternică cu rafale de 80…90 km/h, averse torențiale (20…40 l/mp), frecvente descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1-2 cm)”.
A fost emis și un mesaj RO-Alert, prin care oamenii sunt sfătuiți să evite deplasările și să ia „măsuri de adăpostire și autoprotecție”.
Cod roșu și în Ilfov
Totodată, avertizarea de cod roșu din Județul Ilfov intră în vigoare la 17.50 și e valabilă până la ora 18.40.
Sunt vizate următoarele localități: Voluntari, Pantelimon, Afumați, Moara Vlăsiei, Găneasa, Ștefăneștii de Jos, Tunari, Dascălu.
În accest interval, meteorologii anunță vijelii puternice, rafale de vâ nt de 90 km/h, „averse torențiale (20…40 l/mp), frecvente descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1-2 cm)”.
Până la ora 18.20, și localitățile Găneasa, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu sunt vizate de cod roșu.
Avertizarea din județul Ialomița a intrat în vigoare la ora 17.35 și e valabilă până la ora 18.20. Sunt vizate următoarele localități: Fierbinți-Târg, Sinești.
O noapte de furtuni violente
București a fost lovit, în noaptea de marți spre miercuri de o furtună violentă, care a provocat pagube însemnate. Pompierii au avut mii de intervenții pentru străzi, case, curți inundate sau pentru copaci căzuți peste mașini și pe carosabil.
În urma vijeliei, traficul a fost dat peste cap, iar stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost inundată și este închisă de atunci.
Totodată, un spital a rămas fără curent și a avut probleme și cu inundațiile.
Mai multe detalii despre efectele furtunilor din București în LIVETEXT-ul HotNews