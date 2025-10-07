Cod roşu de inundaţii pe râurile din Dobrogea, până miercuri noapte. Risc de viituri în județele Constanţa şi Tulcea

Debit crescut al unui râu din România, fotografie ilustrativă. Inquam Photos / Casian Mitu

Hidrologii au actualizat avertizarea privind riscul de inundații și anunță un cod roșu pentru râurile din judeţele Constanţa şi Tulcea, de marţi seară până miercuri noapte.

„Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, INHGA a actualizat Avertizarea Hidrologică”, anunță Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), într-o informare pe pagina de Facebook.

Astfel, de marţi, de la ora 21:00, până miercuri, 8 octombrie, la ora 24:00, va fi în vigoare Codul roşu, care va afecta râurile din Dobrogea, în judeţele Constanţa şi Tulcea.

În acelaşi interval, se vor afla sub incidenţa Codului portocaliu anumite sectoare de râuri din judeţele: Harghita, Covasna, Braşov, Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Buzău, Brăila, Vrancea, Neamţ, Bacău, Galaţi, Iaşi şi Vaslui.

Harta alertelor de inundaţii pe râurile din România. Foto: Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA)

Totodată, de marţi, de la ora 12:00, până joi, la aceeaşi oră, sunt vizate de Codul galben judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa, Buzău, Brăila, Braşov, Covasna, Vrancea, Bacău, Neamţ, Harghita, Galaţi, Iaşi, Vaslui, Constanţa şi Tulcea.

Ulterior, de marţi, de la ora 18:00, până joi, la ora 12:00, aria avertizării aceluiaşi cod se extinde şi asupra judeţelor: Mehedinţi, Dolj, Gorj, Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Suceava, Neamţ, Bacău, Harghita, Botoşani, Iaşi, Vâlcea, Sibiu, Covasna şi Braşov.

Avertismentul hidrologilor

”Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri. De asemenea, există probabilitatea depăşirii cotelor de apărare. În acest context se recomandă evitarea deplasărilor în zonele expuse riscului de viituri sau inundaţii, precum albiile râurilor, podurile improvizate sau vadurile”, atenționează INHGA.

Oamenii sunt sfătuiţi să îşi protejeze bunurile şi gospodăriile situate în zone joase, să cureţe rigolele şi şanţurile de scurgere şi să pregătească bagaje cu strictul necesar, în eventualitatea unei evacuări preventive.