Cod roşu de ploi abundente într-o regiune din Spania. Ministerul de Externe, atenționare de călătorie pentru români

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Spania, întrucât regiunea Murcia se va afla, vineri, sub avertizare Cod roşu de ploi abundente, care pot provoca inundaţii, notează News.ro.

Potrivit MAE, Agenţia Meteorologică de Stat spaniolă (AEMET) şi Centrul de Coordonare a Urgenţelor (CCE) au emis o avertizare Cod roşu de ploi abundente pentru Regiunea Murcia pentru vineri.

Se estimează că precipitaţiile pot acumula până la 180 de litri de apă pe metru pătrat în 12 ore în Campo de Cartagena y Mazarrón-Murcia şi pot provoca inundaţii.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului României la Almeria: +34 950 625 963; +34 950 624 769, +34 950 172 725, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Consulatului României la Almeria: +34 682 733 408.

MAE recomandă consultarea paginilor web: https://almeria.mae.ro și https://www.mae.ro.