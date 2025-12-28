Cod roșu de viscol pentru zone din 11 județe. Alertă emisă acum de ANM

Meteorologii au emis o nouă avertizare de vreme extremă pentru zone din 11 județe, valabilă începând de astăzi, de la ora 10.00, până pe 29 decembrie, ora 10.00. Totodată, prognoza meteo a fost actualizată, aproape întreaga țară fiind vizată de alerte meteo.

Codul roșul de ninsori viscolite vizează zonele montane din Carpații Meridionali și de Curbură.

La altitudini „de peste 1700 m, vor fi ninsori însoțite de vânt foarte puternic, cu viteze la rafală de peste 120 km/h și care va determina scăderea vizibilității aproape de zero”, anunță ANM în prognoza meteo.

Cod roșu de viscol în perioada 28 decembrie, ora 10 – 29 decembrie, ora 10. Sursă foto: ANM

Cod galben și portocaliu duminică

Totodată, un cod galben de vreme rea este valabil până luni dimineața la ora 10. Conform hărții ANM, în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și la munte va ninge viscolit, iar temporar vizibilitatea va scădea sub 100 m.

Vântul va avea viteze de 50…70 km/h și local se va depune strat de zăpadă în general de 3…8 cm. În Carpații Orientali și Meridionali se va depune strat de zăpadă de 10…20 cm. În Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia vântul va avea intensificări, cu viteze de 50…70 km/h.

De asemenea, un cod portocaliu este valabil până după miezul nopții, la ora 2. Pe parcursul zilei de duminică și în prima parte a nopții de duminică spre luni, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania vântul va sufla tare cu rafale de 70…90 km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi foarte redusă.

În Carpații Meridionali la altitudini de până la 1700 m, precum și în nordul și centrul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m, va fi viscol puternic și vizibilitate foarte redusă, iar vântul va avea viteze de 90…100 km/h.

Codul galben de vânt puternic, prelungit

De asemenea, meteorologii au prelungit codul galben de vânt puternic până luni seară, însă a fost restrâns numărul de județe afectate.

Conform ANM, până luni, ora 23, în Moldova, Dobrogea, sudul și vestul Olteniei și sud-estul Transilvaniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h.



Intensificări ale vântului vor fi și în Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze de 60…85 km/h, iar la peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Cod galben de vânt puternic în perioada 29 decembrie, ora 10 – 29 decembrie, ora 23. Sursă foto: ANM

ANM menționează că intensificări ale vântului cu viteze în general de 40…45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.