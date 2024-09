Code2Cup, primul festival de cafea din România dedicat profesioniștilor din industria de tehnologie, va avea loc sâmbătă, 19 octombrie 2024, la Nord Events Center din București. Evenimentul găzduiește, de asemenea, prima competiție dedicată pasionaților de coffee brewing din industrie: Cupa Barista în IT.

Evenimentul care va avea loc sâmbătă, 19 octombrie, la București, va găzdui tot în premieră prima ediție a Cupei Barista în IT, concurs destinat în exclusivitate pasionaților de cafea din domeniul tehnologiei

Printre companiile de IT care și-au anunțat participarea se numără Adobe, Keysight și NXP, alături de liderii pieței locale a cafelei de specialitate și de echipamente precum Artisan Coffee Gear, Mabo Coffee Roaster și Bob Coffee Lab

Companiile participante vor putea înscrie echipe de câte patru concurenți la Cupa Barista în IT, competiție ce va fi jurizată de trei experți recunoscuți din domeniul cafelei de specialitate

Aproximativ 1.500 de participanți sunt așteptați la Code2Cup, eveniment ce aduce împreună companii din tehnologie care susțin pasiunile angajaților și au o preocupare constantă pentru a le crește acestora motivația și starea de bine. Primul festival de cafea organizat în România de TP Blend&more și ThirdPlace.ro special pentru industria de IT va găzdui ateliere despre cafea și tehnologie, despre metodele de preparare a cafelei, sesiuni de tasting și alte activități interactive. Înscrierea se face doar de către companiile participante. Printre cei care și-au anunțat deja participarea la festival se numără Adobe, Keysight și NXP.

În cadrul festivalului va fi organizată și Cupa Barista în IT, competiție în care fiecare companie va putea să-și înscrie echipe formate din patru persoane. Competiția va avea trei probe: testarea simțurilor și a gusturilor în degustarea de cafea, latte art și, respectiv, prepararea cafelei la Aeropress. Echipele vor fi jurizate de profesioniști în domeniul cafelei de specialitate: Bogdan Georgescu (vicecampion World Coffee Roasting 2019) – Mabo Coffee Roasters, Anca Ionescu (coffee trainer) – Artisan Coffee Gear, și Alex Niculae (campion World Roasting 2016) – Bob Coffee Lab.

„În ultimii ani am văzut că există foarte mulți iubitori de cafea și mai ales de cafea de specialitate în industria IT. De aceea, un festival de cafea de specialitate care are și componenta de competiție își propune să scoată la iveală creativitatea și spiritul de comunitate din jurul cafelei”, spune Alexandru Timiș, Fondator TP blend&more, co-organizator al festivalului Code2Cup.

„Code2Cup este un eveniment unic în România și în regiune, un festival plin de energie care își propune să stimuleze motivația angajaților din companiile de IT, fie că vorbim de companii mari sau de start-upuri, și să consolideze spiritul de echipă și apartenența la o comunitate. Multe studii din ultima vreme au arătat că acele companii care își susțin angajații și le oferă oportunități să-și urmeze pasiunile nu numai că pot atrage mai ușor angajați talentați, ci mențin productivitatea și bunăstarea angajaților pe termen lung”, spune și Mihaela Dincă, Fondator și Director Editorial ThirdPlace.ro, co-organizator al festivalului Code2Cup.

Festivalul a adunat deja o serie de susținători și parteneri din segmentul cafelei de specialitate: Artisan Coffee Gear (partener pentru echipamente al evenimentului), liderul pieței în materie de echipamente pentru cafea de specialitate și organizator al Slow Coffee Festival; Mabo Coffee Roaster (partener pentru cafea); și, respectiv, Bob Coffee Lab. Acceleratorul de tehnologie Innovation Labs este community partner al acestei ediții.

Pe lângă competiția Cupa Barista în IT, în cadrul festivalului Code2Cup vor fi organizate și ateliere despre cafea și tehnologie, sesiuni de tasting, sesiuni de networking, iar participanții vor avea la dispoziție standuri de promovare, precum și stații de cafea de specialitate, patiserie, prăjituri și alte produse care merg bine lângă o cafea.

Nu doar cafeaua este nelipsită pentru profesioniștii din industria tech, dar și tehnologia este unul dintre factorii care au contribuit esențial la dezvoltarea segmentului de cafea de specialitate, care a înregistrat în ultimii 10-15 ani o creștere semnificativă a cotei de piață inclusiv în Europa de Est. Tehnologii precum microchipuri incluse în echipamentele de preparare din ce în ce mai high-tech, utilizarea dronelor în plantații, integrarea tehnologiilor blockchain pe lanțul de aprovizionare, folosirea AI în controlul profilelor de prăjire a boabelor de cafea au transformat industria cafelei, performanțele specialiștilor din cafenele și preferințele consumatorilor.

Potrivit standardelor internațional acceptate ale Specialty Coffee Association și Coffee Quality Institute, cafeaua de specialitate este definită ca având un scor de calitate a gustului și aromei de cel puțin 80 pe o scală de la 0 la 100. Piața europeană a cafelei de specialitate este estimată a crește cu o rată anuală (CAGR) de 13% în perioada 2022-2030, în special grație segmentului de prăjitorii, cafenele și retaileri independenți, ca și segmentului de consum online pentru cafea preparată la domiciliu de către consumatori pasionați.

Pentru mai multe detalii, accesați https://code2cup.ro/.

***

Despre TP Blend&more

TP Blend&more este un organizator de evenimente specializat în experiențe cu și despre cafea, ateliere și teambuildinguri care adună comunități și le oferă oamenilor și echipelor experiențe memorabile.

Despre Third Place România

ThirdPlace.ro este o platformă media de conținut premium dedicată leadership-ului și dinamicii din zona dezvoltării personale și profesionale, care aduce împreună, prin secțiunea Contributors, vocile unor experți și lideri din domeniiel lor. În plus, ThirdPlace.ro furnizează clienților analize de trenduri, servicii de comunicare de employer branding și consultanță în dinamica mediilor de lucru.

Parteneriat media