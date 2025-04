LIVE Război în Ucraina, ziua 1135: SUA nu au impus tarife pentru Rusia în timp ce oficialii americani s-au întâlnit cu „țarul investițiilor” lui Putin / Atac rusesc în orașul natal al lui Zelenski

Trimisul lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, s-a întâlnit miercuri cu oficiali americani la Washington, în timp ce administrația Trump ia în considerare afacerile cu Moscova, chiar dacă Rusia continuă războiul împotriva Ucrainei și refuză o încetare a focului. Din cauza războiului, Dmitriev se află sub sancțiuni pe care SUA a trebuit să le suspende pentru ca el să poată vizita. Dmitriev este cel mai înalt oficial rus care călătorește în SUA cu afaceri de stat de când Rusia a început războiul. Nu a fost clar ce a discutat miercuri cu oficialii americani. Dmitriev are relații strânse cu echipa Trump, care datează de la alegerile din 2016, în care ancheta Mueller a descoperit interferențe rusești„ample și sistematice” în favoarea lui Trump, potrivit The Guardian. SUA nu au inclus Rusia pe o listă extinsă de țări care se vor confrunta cu noi taxe vamale, în timp ce Ucrainei i-au impus un tarif de 10%.

Evoluțiile de joi, ziua 1135 a războiului din Ucraina, LIVETEXT:

11:34

Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a acuzat joi Ucraina că a lansat atacuri „provocatoare” asupra instalațiilor energetice rusești, în ciuda moratoriului intermediat de Statele Unite, transmite Reuters.

Ucraina acuză, de asemenea, Rusia că a încălcat armistițiul, pe care luna trecută Washington a convins ambele părți să-l accepte. Președintele Volodimir Zelenski a declarat în această săptămână că Kievul raportează zilnic Statelor Unite presupuse încălcări ale Rusiei.

Zaharova a susținut că de la începutul moratoriului, Ucraina a folosit arme occidentale pentru a efectua mai mult de 30 de atacuri asupra infrastructurii energetice din Rusia și părți ale Ucrainei controlate de ruși.

„Atacurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei sunt vizate și sunt pur provocatoare și demonstrative”, a spus ea reporterilor.

Rusia a declarat că își rezervă dreptul de a se retrage din încetarea focului asupra instalțiilor energetice dacă Ucraina o încalcă.

11:18

Țările europene furnizează deja mai mult de jumătate din necesarul de muniție al Ucrainei, evaluat recent la două milioane de cartușe de către președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat joi șeful politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, citată de Reuters.

„Aceste lucruri se mișcă foarte bine (…) trebuie să aducem ajutorul Ucrainei cât mai repede posibil. Președintele Zelenski a spus că au nevoie de cinci miliarde pentru a avea cel puțin două milioane de cartușe”, a declarat Kallas înaintea unui summit al miniștrilor apărării din UE, la Varșovia.

„Mă bucur să văd că avem deja diferite propuneri sau că diferite țări vin cu contribuția lor în acest sens, astfel încât avem deja peste 50 % din ceea ce este necesar”, a adăugat ea.

11:02

Trimisul pentru investiții al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, s-a întâlnit miercuri cu oficiali americani la Washington, în timp ce administrația Trump continuă să facă presiuni asupra Moscovei și Kievului pentru a conveni asupra unei încetări a focului, au declarat doi oficiali americani familiarizați cu această chestiune, informează Reuters.

10:40

Forțele aeriene ucrainene au declarat joi că Rusia a lansat 39 de drone peste noapte, transmite Reuters.

Forțele aeriene au doborât 28 de drone și alte șapte nu și-au atins țintele, probabil din cauza bruiajului.

Armata Kievului nu a precizat ce s-a întâmplat cu cele patru drone rămase.

10:29

Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte trei au fost rănite în orașul Krîvîi Rih din sud-estul Ucrainei în urma unui atac cu rachetă lansat miercuri de forțele ruse, relatează dpa, preluată de Agerpres.

Oleksandr Vilkul, șeful administrației militare locale, a declarat pe Telegram că o rachetă balistică a lovit o infrastructură civilă, provocând un incendiu.

Mai multe blocuri au fost de asemenea avariate în orașul care se află la circa 70 de kilometri de linia frontului.

Informațiile nu au putut fi verificate din surse independente.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care s-a născut în Krîvîi Rih, conduce rezistența Ucrainei împotriva invaziei ruse de mai bine de trei ani.

Sinteza celor mai recente evenimente:

