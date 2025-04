Cine este Howard Lutnick, „omul cu tabelul” care a prezentat taxele vamale decise de Trump? A devenit cunoscut și controversat după atacurile teroriste asupra „turnurilor gemene” ale World Trade Center

Secretarul american al Comerțului nu este de regulă una dintre funcțiile cu vizibilitate publică mare în administrația de la Casa Albă, însă Howard Lutnick, actualul ocupant al funcției, joacă un rol vital în „războaiele” comerciale declanșate de președintele Donald Trump. Lutnick, un fost bancher de investiții care s-a făcut remarcat după atacurile teroriste asupra World Trade Center, e descris drept „fața” taxelor vamale ale lui Trump de către CBC, societatea de radiodifuziune a Canadei, una dintre țările afectate de planurile Casei Albe.

The Economic Times amintea luna trecută, în contextul taxelor vamale impuse deja de administrația de la Casa Albă pentru importurile de oțel și aluminiu, că Lutnick este un susținător ferm al taxelor vamale și că numirea sa în funcția de secretar al Comerțului este în linie cu politicile comerciale decise de Trump în timpul primului său mandat prezidențial și cu cele pe care acesta le-a vehiculat în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale ce au avut loc în SUA în noiembrie anul trecut.

În vârstă de 63 de ani, Lutnick este o figură proeminentă pe Wall Street, după ce a condus ca director general banca de investiții Cantor Fitzgerald și a reconstruit-o de la zero după atacul terorist de pe 11 septembrie 2001, când sute de angajați ai săi au murit în „turnurile gemene” de la World Trade Center.

Conform calculelor făcute de Business Insider în luna martie, averea personală a lui Lutnick se ridică la cel puțin 2,2 miliarde de dolari în condițiile în care el deține un portofoliu financiar vast, cu peste 800 de afaceri și venituri care au depășit 350 de milioane de dolari în ultimii doi ani.

El deține inclusiv participații în industria minieră din Groenlanda prin intermediul legăturilor Cantor Fitzgerald cu Critical Metals – o regiune de interes pentru Trump, care a declarat din nou recent că insula daneză va face parte „100%” din Statele Unite.

În timpul audierii din Senatul american pentru confirmarea sa, Lutnick a descris taxele vamale ca instrumente pentru „reciprocitate, echitate și respect” și a respins îngrijorările legate de impactul acestora asupra inflației. De asemenea, a promis să restricționeze exporturile de tehnologie sensibilă către adversari precum China și Rusia. Subliniind progresele notabile făcute de startup-ul chinez de inteligență artificială DeepSeek, care a utilizat platforma open-source a Meta și cipuri Nvidia, el a declarat: „Trebuie să încetăm să-i mai ajutăm”.

Lutnick este un susținător puternic al criptomonedelor, în special al bitcoin și tether. La o conferință din martie a sectorului crypto, el a afirmat că „bitcoin ar trebui să fie tranzacționat la fel ca aurul în întreaga lume, fără excepții și fără restricții”.

În timpul campaniei electorale de anul trecut, Donald Trump a devenit la rândul său un susținător al criptomonedelor și și-a lansat propriul token crypto cu puțin timp înainte să fie învestit pentru al doilea său mandat de președinte în data de 20 ianuarie.

Elon Musk, un alt susținător al sectorului crypto, a militat pe lângă Trump să îl numească pe Lutnick secretar al Trezoreriei, o funcție mai importantă din care acesta ar fi fost responsabil și de reglementările pentru sectorul financiar din SUA. Trump l-a ales însă în cele din urmă pentru a conduce Trezoreria americană pe Scott Bessent, un fost manager de fonduri speculative și un alt nume cunoscut pe Wall Street.

„Bessent este o alegere convențională, în timp ce @howardlutnick va produce cu adevărat schimbări”, pledase Elon Musk în una dintre mesajele distribuite pe rețeaua de socializare „X” pe care o deține.

În timpul audierii pentru confirmarea sa în funcție, mai mulți senatori l-au întrebat pe Lutnick despre creșterea costurilor atât pentru companiile americane, cât și pentru consumatori – în special în cazul în care alte țări ripostează cu propriile taxe vamale asupra exporturilor americane.

„Prețul unui anumit produs poate crește. Dar toate… Este doar o absurditate să spunem că taxele vamale provoacă inflație”, a declarat Lutnick, citat de NPR.

El a lăudat virtuțile Statelor Unite, spunând că țara are cei mai străluciți inovatori din lume, cel mai măreț teritoriu și cei mai buni fermieri, pescari și crescători de vite, care produc cei mai buni tauri pentru fripturi „mult mai frumoase”.

Lutnick a susținut de mai multe ori în timpul audierii că lumea a tratat SUA cu lipsă de respect și că acest lucru nu se limitează doar la China, ci include și națiuni aliate precum cele din Europa, Canada, Japonia și Coreea. El a spus că aliații SUA au profitat de „bunătatea noastră” pentru a-și dezvolta propriile economii.

Când a fost numit secretar al Comerțului, Lutnick a renunțat la funcția de director general al Cantor Fitzgerald, bancă de investiții și alte servicii financiare care a pierdut mai mulți angajați decât oricare altă companie americană în atacul de pe 11 septembrie – peste două treimi din angajații săi și mai mult de o treime din totalul celor care și-au pierdut viața în Turnul de Nord al World Trade Center.

Cantor Fitzgerald își avea la acea vreme birourile situate la ultimele cinci etaje ale Turnului de Nord, o clădire cu 110 etaje. Când un avion s-a izbit de etajele 93-99 ale turnului, la ora 8:46 dimineața, toți cei care lucrau la etajele superioare au rămas blocaț. „I-am pierdut pe toți cei din biroul nostru… toți brokerii, toți traderii, toți agenții de vânzări aflați la muncă. I-am pierdut pe toți”, a declarat el câteva zile mai târziu, într-un interviu acordat lui Larry King la CNN.

Lutnick a povestit că, în acea dimineață, în timp ce se afla la școala fiului său, telefonul îi suna în mod repetat, dar se deconecta când încerca să răspundă. „Am aflat mai târziu că era fratele meu, Gary, care încerca să mă sune ca să-și ia rămas-bun”, a scris Lutnick într-un mesaj pe care l-a postat pe rețelele de socializare la comemorarea de anul trecut a atacului terorist.

În interviul acordat lui Larry King a povestit plângând că a descoperit că fratele o sunase și pe sora lor, spunându-i că „nu avea să reușească să iasă, că fumul intra înăuntru și că situația era gravă”. „Și a sunat să își ia rămas-bun și i-a spus că o iubește și că trebuie să-mi spună și mie că mă iubește”, a mai spus el.

Lutnick a spus într-un interviu separat acordat la momentul respectiv prezentatoarei Connie Chung de la CNN că, atunci când a ajuns în cele din urmă la clădire, a privit oamenii fugind și „îi apuca și îi scutura”, întrebându-i de la ce etaj coborau, sperând să găsească pe cineva de la etajele 101-105, unde erau situate birourile Cantor Fitzgerald. „Știam că, dacă găsesc un angajat, dacă măcar o persoană a coborât de la acel etaj, atunci trebuiau să fie și alții”, a spus el.

Aceste interviuri emoționante și puternice au stârnit un val de compasiune, fiind un șoc pentru publicul american să vadă directorul unei mari companii de pe Wall Street izbucnind necontrolat în lacrimi.

Însă acea compasiune nu a durat mult. Lutnick s-a confruntat rapid cu un val uriaș de critici când s-a aflat că, la doar câteva zile după atacuri, tăiase salariile angajaților care erau încă dați dispăruți și considerați morți. Printre cei care l-au criticat s-au numărat văduve ale angajaților săi.

Chung a realizat un nou reportaj, de data aceasta intervievând văduve furioase din cauza deciziei lui Lutnick de a înceta plata salariilor. „Nu vă așteptați ca aceste femei să plângă pentru Lutnick”, a relatat Chung. „La câteva zile după tragedie, el a făcut ceva ce ele nu pot nici ierta, nici uita”.

La acel moment, Lutnick a recunoscut că primea apeluri de la văduve care întrebau despre salariile soților lor.

„Mă sună și îmi spun: ‘De ce nu poți să plătești salariul? De ce nu poți să plătești salariul soțului meu? Alte companii își plătesc angajații dispăruți și decedați, tu de ce nu poți?’”, i-a spus el ulterior lui Larry King. „Dar, vedeți, i-am pierdut pe toți din companie, așa că nu le pot plăti salariile. Ei cred că facem ceva greșit. Nu le pot plăti salariile”, a insistat Lutnick, din nou plângând.

„Aveam nevoie ca bancherii mei să știe că sunt la conducere”, a subliniat el într-un interviu acordat The New York Times la 10 ani după tragedie. „Că nu sunt sentimental și că nu sunt mai puțin motivat sau hotărât să îmi salvez afacerea”, a mai subliniat acesta.

CBC amintea de asemenea că el și-a respectat promisiunea de a oferi familiilor victimelor 25% din profiturile firmei în următorii cinci ani – în total 180 de milioane de dolari – și de a le plăti asigurarea de sănătate pentru următorii zece ani.

Personalitatea aparent contradictorie a lui Lutnick a reieșit la suprafață înspre finalul lunii trecute, când el a fost întrebat în timpul unui interviu acordat podcastului All-In de tăierile haotice efectuate de guvernul american la indicațiile departamentului DOGE condus de Elon Musk, care au bulversat numeroase departamente federale.

Lutnik a dat exemplul soacrei sale în vârstă de 94 de ani, despre care a spus că nu s-ar îngrijora dacă nu ar primi pensia lunară.

„Să zicem că Asigurările Sociale nu au trimis cecurile luna aceasta. Soacra mea, care are 94 de ani, nu ar suna și nu s-ar plânge”, a afirmat acesta. „Pur și simplu nu ar face-o. Ar crede că s-a întâmplat ceva și o va primi luna viitoare”, a susținut acesta.

„Un escroc întotdeauna face cel mai zgomotos zgomot, țipând, urlând și plângându-se”, a continuat secretarul Comerțului. „Elon știe asta pe de rost… Cel mai simplu mod de a-l găsi pe escroc este să oprești plățile și să asculți, pentru că oricine țipă este cel care fura”, a subliniat el.

Trump's billionaire Commerce Secretary, Howard Lutnik, says that seniors won't care if they don't get their Social Security checks — and that anyone who does complain is committing fraud. pic.twitter.com/vmAV4CyWE0