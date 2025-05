După succesul primei ediții din 2024 – care a adunat 15 echipe concurente, aproximativ 3.000 de participanți din companii mari de IT, freelancers, start-ups, studenți, dar și jucători importanți din industria cafelei și conexe -, Code2Cup, primul festival de cafea din România dedicat profesioniștilor din industria de IT&C din România, revine în București sâmbătă, 21 iunie 2025, mai aproape de comunitatea de IT, la Universitatea POLITEHNICA din București, în Aulă și în parcul din fața sălii. Aproximativ 3.000 de participanți sunt așteptați și anul acesta la festival. Code2Cup este organizat de TP Blend&more, companie specializată în evenimente, și Third Place România, platformă media de conținut premium.

Sâmbătă, 21 iunie, la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA din București (Splaiul Independenţei nr. 313, în Aulă și parcul din fața sălii), va avea loc cea de-a doua ediție a Code2Cup – Festival de cafea, eveniment dedicat tuturor pasionaților de cafea (profesioniști și studenți) din sectorul IT. La festival sunt așteptați circa 3.000 de participanți

La toamnă, festivalul se va extinde în Iași, unde va avea loc un eveniment regional, susținut de Facultatea de Informatică din Iași

Această apropiere de comunitatea studențească va fi marcată și prin dezbateri despre evoluția talentelor din IT, dezbateri la care vor fi prezenți reprezentanți ai mediului academic, ai asociațiilor studențești și ai companiilor din industrie

În premieră, la evenimentul de la București va fi prezent Markus Brun, cofondator și coproprietar al Gota Coffee Experts din Viena, desemnată cea mai bună cafenea din Europa și a treia la nivel mondial. Acesta va susține și un workshop

Ca și în 2024, Code2Cup va fi un festival sustenabil, prin folosirea de pahare reutilizabile, oferirea de stații de apă și colectarea zațului de cafea rezultat în timpul evenimentului și susține o cauză umanitară sau socială.

Noutăți în competiția „Cupa Barista în IT”: 18 echipe, una exclusiv feminină

Din nou, vizitatorii vor avea ocazia de a asista la mult-așteptata competiție a celor mai bune echipe de baristas amatori din rândul profesioniștilor din IT. (Înscrierea în concurs se face de către companii sau de către echipe formate și necondiționată de demonstrarea unor capacități sau calificări speciale.) Până acum, în concurs s-au înscris peste 10 echipe din cele 18 locuri disponibile în acest an. Având în vedere că la două zile după eveniment va fi Ziua Internațională a Femeilor Inginer, la competiție va participa și o echipă formată integral din femei.

În acest an, competiția va avea trei probe: latte art, prepararea cafelei la Aeropress și creativitate. Aceasta din urmă este nouă și va consta în prepararea unor băuturi pe bază de cafea, după rețete create de concurenți.

Code2Cup studențesc

În premieră, Code2Cup va avea loc într-un campus universitar, cel al Politehnicii bucureștene, marcând astfel un nou capitol în istoria festivalului, care merge în mijlocul comunității de viitori profesioniști în IT, printre care se numără mulți consumatori educați și sofisticați de cafea și băuturi pe bază de cafea.

Această apropiere de comunitatea studențească va fi marcată de asemenea prin dezbateri despre atragerea și retenția de oameni talentați în IT, dezbateri la care vor fi prezenți reprezentanți ai mediului academic, ai asociațiilor studențești și ai companiilor din industrie.

În pauze, participanți se vor putea răcori sau energiza, după caz, la un Coffee & Matcha Party.

„Code2Cup crește de la an la an, lărgindu-și adresabilitatea către categorii foarte importante de public și consumatori, așa cum sunt studenții. În același timp, construim legături strânse, de viitor, cu comunitatea de IT din România, pentru care oferim o experiență de socializare și de consolidare a echipelor de angajați. Cafeaua însăși este o experiență unică. În jurul unei cafele se leagă prietenii, se pun la cale planuri și strategii sau, poate, se rezolvă taskuri de coding”, spune Mihaela Dincă, co-organizator al festivalului.

Atelier cu Markus Brun, cofondatorul celei mai bune cafenele din Europa

În premieră, la evenimentul de la București va fi prezent Markus Brun, cofondator și coproprietar al Gota Coffee Experts (Viena, Austria), desemnată cea mai bună cafenea din Europa și a treia la nivel mondial . Acesta va susține un workshop despre prepararea cocktail-urilor nonalcoolice pe bază de cafea.

La rândul său, publicul va putea asista la workshopuri (pentru pasionați și neinițiați deopotrivă) în jurul unor teme precum metode alternative de preparare, degustări de produse și vor putea să-și antreneze abilitățile de barista la standul dedicat learn&try. Vizitatorii vor avea și posibilitatea de a se relaxa sau a lua o gustare în lounge-ul amenajat în aer liber.

Ca și anul trecut, toate cănile vor fi reutilizabile și reciclabile

Evenimentul este gândit pentru a fi 100% sustenabil: vor fi folosite doar căni de cafea reutilizabile și reciclabile, la fața locului vor exista stații de alimentare cu apă, iar zațul de cafea va fi colectat pentru a fi folosit ca îngrășământ agricol.

Parteneri

Printre partenerii de comunitate ai evenimentului se numără Innovation Labs 2025, Facultatea de Informatică a Universități „Al.I. Cuza” din Iași, Fab Lab Iași, asociații de studenți, Gota Coffee Experts și lideri ai pieței locale a cafelei de specialitate și de echipamente precum Artisan Coffee Gear, Mabo Coffee Roaster și Bob Coffee Lab susțin evenimentul în calitate de parteneri de cafea.

Detalii despre festival pot fi găsite aici: https://code2cup.ro/

***

Despre TP Blend&more

TP Blend&more este un organizator de evenimente specializat în experiențe cu și despre cafea, cafea de specialitate la evenimente, ateliere și teambuildinguri care adună comunități și le oferă oamenilor și echipelor experiențe memorabile.

Despre Third Place România

ThirdPlace.ro este o platformă media de conținut premium dedicată leadership-ului și dinamicii din zona dezvoltării personale și profesionale, care aduce împreună, prin secțiunea Contributors, vocile unor experți și lideri din domeniiel lor. În plus, ThirdPlace.ro furnizează clienților analize de trenduri, servicii de comunicare de employer branding și consultanță în dinamica mediilor de lucru.

https://gota.coffee/blogs/news/gota-coffee-ranked-3rd-best-coffee-shop-in-the-world-best-in-europe

