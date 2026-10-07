Cofondatorul AUR care îl critică pe Simion, întrebat dacă mai sunt oameni în partid de acord cu el: „Mai mulți decât crede lumea” / Principala sa nemulțumire

Marius Lulea, cofondator al AUR, susține că oamenii din partid care gândesc ca el în ceea ce privește actuala conducere și direcția în care se îndreaptă formațiunea sunt „mai mulți decât crede lumea”.

El a declarat, miercuri, la Antena 3, că se consideră în continuare membru al partidului, având în vedere că și-a plătit cotizația, în ciuda afirmațiilor făcute de conducerea AUR.

„Eu m-am dat puțin într-o parte față de președintele George Simion ca urmare a viziunilor diferite pe care le avem cu privire la dezvoltarea partidului. Tocmai pentru a putea să îmi exprim în mod liber poziția diferită față de dumnealui. Eu cred că este corect ca membrii de partid, în mod liber și democratic, să aibă acces și la o altă voce, pentru că cenzurarea vocilor sau eliminarea acestora nu ne lasă decât într-o bulă ireală – nu ne confruntăm cu realitatea”, a afirmat Marius Lulea.

Marius Lulea susține că nu își dorește să fie președintele partidului.

„Cea mai mare nemulțumire” a sa

Întrebat care este diferența fundamentală dintre viziunea sa și a lui George Simion, Marius Lulea a răspuns: „Sunt prea multe lucruri ca să le spun (…). Cea mai gravă pe care o văd eu, ca antreprenor, faptul că dezbinăm societatea pentru a obține procente, cu toții, toate partidele, și eu nu cred că este o soluție”.

„Aceasta este prima mea și probabil cea mai mare nemulțumire, că suntem în stare să facem orice, vindem case de 35.000 de euro”, a adăugat Lulea, făcând aluzie la una dintre promisiunile din campania prezidențială a lui Simion.

Apoi, a fost întrebat dacă el consideră că George Simion se folosește de oameni.

„Cred că este o boală care există în politică. Vine odată cu beția puterii”, a co-fondatorul AUR.

Deși a afirmat că oamenii din AUR care gândesc ca el sunt „mai mulți decât crede lumea”, Marius Lulea a evitat un răspuns direct când a fost întrebat dacă urmează o schimbare a conducerii partidului: „Nu cred că aceasta este miza principală în partidul AUR”.

„Miza este ca oamenii să își capete voce, să aibă curajul să vorbească, să existe libertate de exprimare”, a adăugat Marius Lulea.

Întrebat dacă el consideră că este „dictatură” în AUR, Lulea a afirmat: „Puteți să spuneți și așa”.