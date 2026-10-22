Cofondatorul AUR lansează noi acuzații la adresa lui George Simion și provoacă la un test cu detectorul de minciuni

Marius Lulea, cofondator al AUR, devenit între timp adversar al lui George Simion, a declarat pentru HotNews că între președintele partidului și „unele dintre persoanele” implicate în incidentul cu capul de porc „există inclusiv legături de rudenie”.

Duminică, Marius Lulea a depus o plângere, reclamând că a găsit un cap de porc în fața locuinței sale. În plângere, el l-a indicat drept principal suspect pe George Simion, care a respins orice fel de legătură cu incidentul.

Adrian Jucătoru, fost consilier parlamentar la grupul AUR, a postat miercuri pe Facebook un videoclip în care îl acuză pe Marius Lulea că a conspirat împreună cu deputata AUR Ariadna Cîrlingeanu la înscenarea unui atac care să-l incrimineze pe George Simion.

Ariadna Cîrlingeanu a declarat, pentru HotNews, că acel cap de porc a fost pus de „Adrian Jucătoru și cumnatul lui George Simion, convins de Jucătoru că face un lucru bun”. Ea a susținut, de asemenea, că a fost influențată în mod negativ de Marius Lulea.

Marius Lulea respinge acuzațiile: „George Simion încearcă să sacrifice mai multe persoane din anturajul său”

Joi, în cadrul unor declarații pentru HotNews, Marius Lulea l-a acuzat pe George Simion că „încearcă să sacrifice mai multe persoane din anturajul său, determinându-le să își asume responsabilitatea pentru acțiunea de intimidare și să facă declarații publice care nu corespund realității”.

„Din informațiile pe care le dețin încă de duminică, în această acțiune au fost implicate mai multe persoane apropiate lui George Simion. Există date concrete cu privire la desfășurarea evenimentelor, iar verificarea acestora și comunicarea concluziilor aparțin exclusiv autorităților competente. Subliniez că între George Simion și unele dintre persoanele despre care dețin informații că ar fi participat la acțiunea de intimidare există inclusiv legături de rudenie”, a adăugat Lulea.

El susține că liderul AUR „încearcă să le influențeze declarațiile” și că un astfel de comportament are „potențial ilegal” și „trebuie cercetat de autorități”.

„Mai mult, consider că George Simion exercită asupra acestor persoane o presiune psihologică puternică, folosind mecanisme de manipulare și influență”, a continuat cofondatorul AUR.

Marius Lulea a menționat că este dispus să meargă și la detectorul de minciuni.

„Îi invit public pe cei care susțin o altă versiune a evenimentelor să accepte o examinare cu detectorul de minciuni, efectuată de specialiști autorizați. Sunt dispus să mă supun aceleiași examinări, împreună cu ei, în condiții identice, inclusiv într-un cadru public, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere legal și procedural”, a mai declarat el.

„George Simion construiește o narațiune paralelă”

Marius Lulea consideră că actualul președinte al AUR trebuie să facă un pas în spate, deoarece „nu mai este persoana potrivită pentru următoarea etapă de dezvoltare a partidului”, și a spus că nu își va schimba poziția „sub presiunea unor acțiuni de intimidare”.

„Consider regretabil faptul că, în loc să își prezinte scuzele publice, George Simion construiește o narațiune paralelă, care, în opinia mea, urmărește influențarea propriului electorat și prezentarea sa într-o postură de victimă politică. Adevărul nu va fi stabilit prin declarații contradictorii în presă, ci de către organele de cercetare penală”, a adăugat Lulea.

El a respins acuzațiile deputatei AUR Ariadna Cîrlingeanu.

„În ceea ce privește declarațiile Ariadnei Cârligeanu, precizez categoric că nu am discutat niciodată cu aceasta despre organizarea sau desfășurarea vreunei acțiuni de intimidare. Nu i-am solicitat, sugerat sau propus niciodată asemenea lucruri. Discuțiile mele cu Ariadna Cârligeanu au fost de aceeași natură cu cele purtate cu parlamentari AUR și cu alți colegi de partid”, a mai spus Marius Lulea.

Marius Lulea a devenit în ultimul an un critic al președintelui partidului, George Simion. La începutul lunii, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a afirmat că Lulea nu mai este membru al AUR pentru că nu şi-a plătit cotizaţia de mai mult de un an. În replică, Lulea a transmis dovada plății anticipate pe trei ani a cotizației de membru de partid și a cerut același lucru de la George Simion și Dan Dungaciu.

George Simion, care a respins acuzațiile cofondatorului AUR, a declarat pentru G4Media că se confruntă cu atacuri „din partea tandemului Marius Lulea – Realitatea TV” și se așteaptă „la orice”.