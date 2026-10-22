Deputată AUR: Cumnatul lui George Simion este unul dintre cei care au pus capul de porc la poarta lui Marius Lulea. Precizările cofondatorului AUR

Deputata AUR Ariadna Cârligeanu, acuzată că a înscenat incidentul cu capul de porc pus la poarta lui Marius Lulea, spune că acesta a influențat-o în mod negativ.

Într-o serie de precizări pentru HotNews, Marius Lulea a respins categoric afirmațiile acesteia

Dosarul de amenințare deschis în urma plângerii depuse de cofondatorul AUR Marius Lulea, care a găsit un cap de porc în fața porții, a fost preluat de Parchetul General, au declarat surse din poliție pentru HotNews. Potrivit acelorași surse, Adrian Jucătoru, fostul consilier parlamentar AUR care s-a autodenunțat pe Facebook și a spus că a făcut totul la cererea lui Lulea, nu a mers și la poliție.

Cîrligeanu spune că a fost „influențată” de Lulea

Într-o discuție cu HotNews, Ariadna Cîrligeanu susține că „afirmațiile prezentate în acel video reflectă o perioadă în care am fost influențată de Marius Lulea și de discuțiile pe care le-am avut cu acesta”

„A fost o perioadă în care am văzut lucrurile greșit. Eram supărată pentru anumite decizii luate în AUR, în special în Botoșani cu filiala. Atunci Marius Lulea m-a invitat la mai multe discuții, la sfaturi părintești, cum spunea el. Ușor – ușor mi-a spus care era planul: să scăpăm de Simion și să conving mai mulți parlamentari să i se alăture lui și unor oameni puternici din statul român care nu vor permite ca oameni precum Simion să ajungă la putere”, a declarat ea.

Deputata AUR spune că „privind în urmă acum, aceste discuții m-au influențat în mod negativ și am făcut unele aprecieri greșite”.

„Cumnatul lui George Simion a fost convins de Jucătoru că face un lucru bun”

„Copilăria cu capul de porc, pentru care a fost toată presa în Tunari, a fost o idee demnă de mintea ciudată a lui Marius Lulea. Cei care au pus acel cap de porc au fost Adrian Jucătoru și cumnatul lui George Simion, convins de Jucătoru că face un lucru bun”, a afirmat Cîrligeanu.

Ea amenință că are „poze și înregistrări” cu Marius Lulea. „La discuțiile, la pozele și înregistrările pe care le am cu Marius Lulea, cred că toată lumea va vedea cine este cu adevărat și cât de bolnav de răutate este”, a spus ea.

„Este clar că aceste lucruri nu trebuie să continue, nu putem fi manipulați să ne atacăm. Rolul nostru este de a respecta un jurământ depus, nu să ne răzbunăm și să jucăm”, a mai spus ea.

Întrebată dacă este vorba despre o amenințare și va publica pozele și înregitrările, deputata AUR a răspuns: „Am fost, cred eu, suficient de clară în mesajul anterior”.

Discuția cu deputata AUR s-a desfășurat prin mesaje.

Ariadna Cîrligeanu este cea mai tânără membră a Parlamentului României. Deputata AUR a ajuns în atenția publică în mai 2023, după ce a încercat să intre în Parlament cu patru gloanțe, după cum anunțau atunci reprezentanții Camerei Deputaților și ai Poliției.

HotNews i-a cerut un punct de vedere lui George Simion, însă acesta nu a răspuns până la publicarea acestui articol.

Reacția lui Marius Lulea, după declarațiile deputatei Cârligeanu

După publicarea declarațiilor făcute de deputata Ariadna Cîrligeanu, Marius Lulea a spus, pentru HotNews, că „în această acțiune au fost implicate mai multe persoane apropiate” președintelui AUR și îl acuză pe George Simion că exercită „presiuni” pentru influențarea și intimidarea mai multor oameni.

Lulea a insistat, din nou, că „responsabilitatea fiecăruia va fi stabilită” de organele de cercetare penală.

De asemenea, el a negat categoric că a discutat cu Ariadna Cîrligeanu despre „organizarea sau desfășurarea vreunei acțiuni de intimidare” și spune că nu i-a cerut vreodată asemenea lucruri.

Precizările lui Marius Lulea:

„ Așa cum am anticipat încă de azi-dimineață, George Simion încearcă, în opinia mea, să sacrifice mai multe persoane din anturajul său, determinându-le să își asume responsabilitatea pentru acțiunea de intimidare și să facă declarații publice care nu corespund realității.

Așa cum am anticipat încă de azi-dimineață, George Simion încearcă, în opinia mea, să sacrifice mai multe persoane din anturajul său, determinându-le să își asume responsabilitatea pentru acțiunea de intimidare și să facă declarații publice care nu corespund realității. Din informațiile pe care le dețin încă de duminică, în această acțiune au fost implicate mai multe persoane apropiate lui George Simion. Există date concrete cu privire la desfășurarea evenimentelor, iar verificarea acestora și comunicarea concluziilor aparțin exclusiv autorităților competente.

Subliniez că între George Simion și unele dintre persoanele despre care dețin informații că ar fi participat la acțiunea de intimidare există inclusiv legături de rudenie. Consider că în prezent George Simion încearcă să le influențeze declarațiile, continuând astfel un comportament pe care îl consider potențial ilegal și care trebuie cercetat de autorități.

Mai mult, consider că George Simion exercită asupra acestor persoane o presiune psihologică puternică, folosind mecanisme de manipulare și influență. Este posibil ca multe dintre ele să nu înțeleagă pe deplin gravitatea faptelor în care sunt implicate și consecințele juridice pe care și le asumă prin declarațiile făcute. Tocmai de aceea, înclin să cred că aceste persoane sunt, la rândul lor, mai degrabă victime ale unui asemenea mecanism de influențare. Nu le privesc cu ostilitate, ci cu înțelegere față de situația în care consider că au fost aduse. Responsabilitatea fiecăruia va fi stabilită de organele judiciare.

Îi invit public pe cei care susțin o altă versiune a evenimentelor să accepte o examinare cu detectorul de minciuni, efectuată de specialiști autorizați. Sunt dispus să mă supun aceleiași examinări, împreună cu ei, în condiții identice, inclusiv într-un cadru public, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere legal și procedural.

Consider regretabil faptul că, în loc să își prezinte scuzele publice, George Simion construiește o narațiune paralelă, care, în opinia mea, urmărește influențarea propriului electorat și prezentarea sa într-o postură de victimă politică. Adevărul nu va fi stabilit prin declarații contradictorii în presă, ci de către organele de cercetare penală.

În ceea ce privește declarațiile Ariadnei Cârligeanu, precizez categoric că nu am discutat niciodată cu aceasta despre organizarea sau desfășurarea vreunei acțiuni de intimidare. Nu i-am solicitat, sugerat sau propus niciodată asemenea lucruri.

Discuțiile mele cu Ariadna Cârligeanu au fost de aceeași natură cu cele purtate cu parlamentari AUR și cu alți colegi de partid. Am susținut deschis că George Simion trebuie să se retragă de la conducerea AUR, deoarece consider că nu mai este persoana potrivită pentru următoarea etapă de dezvoltare a partidului. Această poziție politică este publică, asumată și exprimată în repetate rânduri. Consider că tocmai aceste demersuri au stat la baza încercărilor de excludere a mea din partid.

Nu îmi voi schimba poziția politică sub presiunea unor acțiuni de intimidare. În privința faptelor cercetate penal, voi lăsa instituțiile statului să stabilească responsabilitățile și să comunice public concluziile, atunci când vor considera oportun.”

Lulea vorbește despre „asumarea fictivă a responsabilității”

Anterior în cursul zilei de joi, Marius Lulea făcuse apel la autorități să verifice nu doar incidentul cu capul de porc pus la poarta sa, ci și ce s-a întâmplat după. El a sugerat într-o postare, pe Facebook, că Jucătoru și-a asumat faptele la îndemnul altora, însă nu nominalizează pe niciunul dintre cei în cauză.

„Manifest compasiune și înțelegere față de persoanele care ar putea fi puse în situația de a-și asuma fapte la îndemnul altora.(..) Am încredere că autoritățile vor verifica inclusiv eventualele acțiuni ulterioare incidentului: încercări de obstrucționare a justiției, influențarea declarațiilor, asumarea fictivă a responsabilității, favorizarea făptuitorului sau distrugerea probelor”, a scris Lulea.

Adrian Jucătoru, fost consilier parlamentar la grupul AUR, a postat miercuri un videoclip pe pagina sa personală de Facebook, în care îl acuză pe Marius Lulea că a conspirat împreună cu Ariadna Cîrligeanu, deputată AUR de Botoșani, la înscenarea unui atac care să-l incrimineze pe George Simion.

Potrivit liderului deputaților AUR, Mihai Enache, Adrian Jucătoru și-a dat demisia din funcția de consilier parlamentar în data de 13 octombrie.