Colegiul Medicilor anunță că o cercetează disciplinar pe Flavia Groșan. „Nu e la prima abatere, iar sancțiunea va fi severă” / Ce riscă medicul pneumolog

Colegiul Medicilor Bihor a decis declanșarea acțiunii de cercetare disciplinară a medicului primar pneumolog Flavia Groșan, în urma afirmațiilor recente făcute de aceasta. Într-un dialog cu HotNews, președinta instituției din Bihor, dr. Carmen Pantiș, a spus că „este inadmisibil ce informații eronate a postat” aceasta. Ea a explicat că procedura se poate încheia în „două-trei luni”.

„Biroul executiv al Colegiului Medicilor Bihor a decis declanșarea actiunii de cercetare disciplinară a dr. Groșan Flavia, medic primar pneumolog, în urma afirmațiilor din spațiul public, de pe contul de fb personal. Decizia a fost luată în urma ședinței extraordinare încheiate cu puțin timp în urmă”, a transmis instituția.

Ce sancțiuni riscă medicul Flavia Groșan

„Este inadmisibil ce informații eronate a postat. Comisia de disciplină are autonomie față de colegiul teritorial și va analiza cazul în baza legislației în vigoare. Nu e la prima abatere, iar sancțiunea va fi severă”, a declarat pentru HotNews dr. Carmen Pantiș, președintele Colegiului Medicilor Bihor.

Ea a explicat și ce sancțiuni riscă medicul primar pneumolog. Potrivit Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, medicii care încalcă normele de deontologie riscă șase tipuri de sancțiuni disciplinare:

mustrare

avertisment

vot de blam

amendă de la 100 la 1.500 de lei

interdicția temporară de a exercita profesia

retragerea calității de membru al Colegiului Medicilor din România, ceea ce atrage și pierderea dreptului de practică

Întrebată cât ar putea dura procedura, Pantiș a estimat că acțiunea de cercetare disciplinară s-ar putea încheia „în două-trei luni”.

Afirmațiile Flaviei Groșan, catalogate drept „periculoase și aberante”

Reacția vine după ce medicul din Oradea a susținut public că un bărbat nevaccinat anti-COVID ar fi prezentat simptome grave, inclusiv dureri în piept și „ceață mentală”, în urma contactului intim cu partenera sa vaccinată.

Groșan a afirmat că acesta ar fi un fenomen de tip „shedding”, o teorie respinsă categoric de comunitatea medicală, care subliniază că vaccinurile anti-COVID nu conțin virus viu și nu pot fi transmise altor persoane.

Afirmațiile au fost catalogate imediat drept „periculoase” și „aberante” de medici specialiști. Medicul ATI Iuliu Torje a explicat că noțiunea de „shedding” nu are legătură cu vaccinurile împotriva COVID-19 și a acuzat-o pe Groșan că „recidivează exact ca în pandemie”, răspândind informații false cu potențial nociv asupra sănătății publice.

Colegiul Medicilor Bihor a subliniat, la rândul său, că declarațiile medicului reprezintă „erori grave, fără nici o fundamentare științifică” și constituie „o încălcare gravă a Codului de Etică și Deontologie Medicală”. Președintele organizației, conf. univ. dr. Carmen Pantiș, avertizează că astfel de afirmații „sunt de natură să afecteze grav încrederea în profesia medicală și în sistemul de sănătate”.

Societatea Română de Pneumologie s-a delimitat, de asemenea, de poziția medicului, atrăgând atenția că susține exclusiv „medicina bazată pe dovezi științifice” și condamnă propagarea de „fake news” medicale.

Controverse similare în timpul pandemiei

Flavia Groșan nu se află la prima controversă publică. În timpul pandemiei de COVID-19, a afirmat că protocolul oficial de tratament „omoară pacienții” și că a vindecat sute de bolnavi „ca pe o pneumonie atipică”. Atunci, Colegiul Medicilor Bihor a audiat-o, dar nu a dispus sancțiuni.

De această dată, însă, organizația profesională a decis declanșarea procedurii de cercetare disciplinară.