Comandantul armatei ucrainene a vorbit cu șeful armatei române despre un subiect care va fi joi pe masa CSAT

Comandantul suprem al forțelor ucrainene, Oleksandr Sîrskîi, a anunțat că a vorbit la telefon cu șeful Statului Major al Armatei Române, Gheorghiță Vlad, discuția având loc în contextul în care joi va avea loc la Cotroceni o ședință CSAT privind răspunsul pe care să-l dea România la încălcări ale spațiului său aerian de către drone rusești sau alte aeronave.

Sîrskîi a scris pe Facebook că în convorbirea cu Gheorghiță i-a prezentat situația de pe front și principalele nevoi ale armatei ucrainene în lupta contra agresiunii ruse.

„Am discutat și alte chestiuni de interes comun, în special în contextul combaterii comune a amenințărilor legate de traversarea frontierei ucraineano-române de către agresorul rus cu mijloace aeriene”, a spus șeful armatei ucrainene.

„Am mulțumit, prin intermediul generalului Gheorghiță Vlad, conducerii României și întregului popor român pentru sprijinul politic constant acordat Ucrainei și ajutorul militar acordat statului nostru, precum și pentru cooperarea îndelungată în interesul apărării Ucrainei și al protejării democrației în Europa și în lume”, a mai spus el.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a fost convocat, luni, de către președintele Nicușor Dan pentru joi, la ora 12.00. Reuniunea de la Palatul Cotroceni va avea ca subiect modul în care vor răspunde autoritățile în cazul încălcărilor spațiului aerian de către drone sau alte tipuri de aeronave.

Convocarea CSAT survine în contextul în care, pe 13 septembrie, o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României, iar armata română a ridicat avioane de la sol pentru interceptarea dronei.

La scurtă vreme după incident, ministrul Apărării Ionuț Moșteanu preciza că, în ce privește procedura de doborâre a aeronavelor care intră în spațiul aerian românesc, detaliile vor fi stabilite în CSAT.

În cazul dronelor, decizia de doborâre poate fi luată și de către comandatul operațiunii de interceptare. În acest cadru, piloții celor două avioane F-16 care au decolat pentru interceptarea dronei aveau permisiunea să distrugă drona, dar decizia a rămas la latitudinea lor.

„Piloții au avut contact intermitent, au zărit-o, dar când au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu o doboare. Am încredere în maturitatea lor”, a spus ministrul Apărării.