Sari direct la conținut
Actualitate

Comisia de Etică a Universității Craiova decide astăzi dacă se autosesizează în cazul acuzațiilor de plagiat la adresa ministrului Radu Marinescu

HotNews.ro
Radu Marinescu. Inquam Photos / Octav Ganea
Radu Marinescu. Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Comisiei de Etică a Universității din Craiova, Sorin Enache, a declarat pentru HotNews că membrii comisiei vor decide luni dacă instituția se va autosesiza în cazul acuzațiilor de plagiat la adresa ministrului Justiției. Radu Marinescu a obținut titlul de doctor în Drept în 2009, la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității din Craiova.

Ședința este programată să înceapă la ora 14:00. 

Ședința de astăzi a Comisiei de Etică fusese stabilită în urmă cu câteva zile. Dat fiind articolul publicat de PressOne, care spune că peste jumătate din teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată, va fi inclus și acest subiect pe ordinea de zi.

„Deocamdată avem o ședință astăzi, de la 14:00, probabil se termină în jur de 16:00, care are o ordine de zi anunțată acum 5 zile. La „diverse” o să încercăm să punem și partea asta, să vedem ce rezultă în urma discuțiilor”, a declarat, pentru HotNews, președintele Comisiei de Etică, Sorin Enache. 

Enache a spus și că până acum Comisia de Etică nu a primit nicio sesizare: „Astăzi o să discutăm problema autosesizării la punctul diverse”. 

Comisia de Etică a Universității din Craiova are 8 membri, conform site-ului universității

  1. Prof. univ. dr. ing.  ENACHE Sorin – Facultatea de Inginerie Electrică – președinte
  2. Conf. univ. dr. NICOLESCU Adrian – Facultatea de Litere – vicepresedinte
  3. Prof. univ. dr. BURLEA-ȘCHIOPOIU Adriana – Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
  4. Prof. univ. dr. ing. STĂNESCU Liana – Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică
  5. Conf. univ. dr. IACOBESCU Gabriela – Facultatea de Științe
  6. Student CRETU Luiza Maria- Facultatea de Drept
  7. Student  BRAGUTA Andreea-Daniela – Facultatea de Educatie Fizica si Sport
  8. Asist. univ. dr. BOBAȘU Camelia – Facultatea de Drept – Secretar

Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată, a scris luni jurnalista Emilia Șercan în PressOne. Radu Marinescu a reacționat afirmând că „adevărul nu poate fi sinonim cu simple alegații mediatice, chiar bizare” și insistând că teza sa a fost „în conformitate cu legislația din acel moment”.

Citește și
Ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat teza de doctorat / Metoda „copy-paste”, folosită pe calupuri de text de până la 25 de pagini / Toate reacțiile politice
Ministrul Justiției, reacție la acuzațiile de plagiat din teza de doctorat: „De ce eu?” / „Am respectat standardele în conformitate cu legislația din acel moment”
Sigla PSD, Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea Primele reacții din PSD după ce ministrul Justiției a fost acuzat de plagiat: „O încercare de compromitere pentru că a declanșat procedura de numire a procurorilor șefi” / Ironii și atacuri la adresa jurnalistei Emilia Șercan

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro