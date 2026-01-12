Comisia de Etică a Universității Craiova decide astăzi dacă se autosesizează în cazul acuzațiilor de plagiat la adresa ministrului Radu Marinescu

Președintele Comisiei de Etică a Universității din Craiova, Sorin Enache, a declarat pentru HotNews că membrii comisiei vor decide luni dacă instituția se va autosesiza în cazul acuzațiilor de plagiat la adresa ministrului Justiției. Radu Marinescu a obținut titlul de doctor în Drept în 2009, la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității din Craiova.

Ședința este programată să înceapă la ora 14:00.

Ședința de astăzi a Comisiei de Etică fusese stabilită în urmă cu câteva zile. Dat fiind articolul publicat de PressOne, care spune că peste jumătate din teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată, va fi inclus și acest subiect pe ordinea de zi.

„Deocamdată avem o ședință astăzi, de la 14:00, probabil se termină în jur de 16:00, care are o ordine de zi anunțată acum 5 zile. La „diverse” o să încercăm să punem și partea asta, să vedem ce rezultă în urma discuțiilor”, a declarat, pentru HotNews, președintele Comisiei de Etică, Sorin Enache.

Enache a spus și că până acum Comisia de Etică nu a primit nicio sesizare: „Astăzi o să discutăm problema autosesizării la punctul diverse”.

Comisia de Etică a Universității din Craiova are 8 membri, conform site-ului universității:

Prof. univ. dr. ing. ENACHE Sorin – Facultatea de Inginerie Electrică – președinte Conf. univ. dr. NICOLESCU Adrian – Facultatea de Litere – vicepresedinte Prof. univ. dr. BURLEA-ȘCHIOPOIU Adriana – Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Prof. univ. dr. ing. STĂNESCU Liana – Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică Conf. univ. dr. IACOBESCU Gabriela – Facultatea de Științe Student CRETU Luiza Maria- Facultatea de Drept Student BRAGUTA Andreea-Daniela – Facultatea de Educatie Fizica si Sport Asist. univ. dr. BOBAȘU Camelia – Facultatea de Drept – Secretar

Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată, a scris luni jurnalista Emilia Șercan în PressOne. Radu Marinescu a reacționat afirmând că „adevărul nu poate fi sinonim cu simple alegații mediatice, chiar bizare” și insistând că teza sa a fost „în conformitate cu legislația din acel moment”.