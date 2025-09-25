Comisia Europeană lansează o investigație antitrust împotriva unui gigant software german

Comisia Europeană a deschis joi o investigație privind posibile practici anticoncurențiale ale gigantului german de software SAP. Comisia a invocat îngrijorări legate de practicile companiei în domeniul serviciilor de suport software, practici care ar afecta grav concurența.

Compania este una dintre cele mai valoroase din Europa, cu o capitalizare de piață de aproape 275 miliarde de euro.

Comisia Europeană a precizat că ancheta se concentrează asupra versiunii „on-premises” a SAP ERP. „On-premises” se referă la software găzduit pe serverele proprii ale companiei, spre deosebire de stocarea „cloud”, unde poate fi accesat de la distanță, prin centrele de date SAP.

Investigația preliminară a Comisiei vizează patru practici implementate de SAP pentru serviciile de mentenanță și suport ale „ERP on-premises”, îngrijorarea fiind că ar fi vorba despre abuz de poziție dominantă.

Comisia spune că SAP ar face mai dificil accesul clienților la servicii de la alți furnizori și o altă îngrijorare este legată de faptul că SAP i-ar împiedica pe clienți să rezilieze serviciile de mentenanță și suport pentru licențele neutilizate.

„SAP prelungește sistematic durata inițială a licențelor ERP on-premises, perioadă în care rezilierea serviciilor de mentenanță și suport nu este posibilă”, mai spune Comisia.

„SAP percepe retroactiv taxe de reactivare și de mentenanță clienților care reîncep abonamentul la serviciile de mentenanță și suport după o perioadă de întrerupere. În unele cazuri, aceste taxe corespund sumei pe care clienții ar fi plătit-o dacă ar fi rămas abonați în continuare”, se mai spune în comunicat.

SAP este o multinațională germană care dezvoltă aplicații software pentru companii, aplicații utile pentru gestionarea operațiunilor de afaceri. Sunt incluse și soft-urile de tip ERP care sprijină funcții de business precum gestionarea finanțelor corporative, resurse umane și managementul proiectelor.

SAP a declarat că politicile și acțiunile sale sunt total conforme cu regulile UE privind concurența. „Tratăm cu seriozitate problemele ridicate și colaborăm îndeaproape cu Comisia Europeană pentru a le rezolva”, spun cei de la SAP, într-un comunicat.

Compania concurează cu nume mari precum Microsoft și Oracle pe piața produselor ERP.

Sursa foto: Dreamstime.com