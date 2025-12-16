Victorie pentru industria auto: Comisia Europeană se pregătește să dilueze interdicția impusă de UE motoarelor cu combustie internă

Comisia Europeană intenționează să dilueze interdicția UE privind motoarele cu combustie internă, care ar trebui să intre în vigoare din 2035. FOTO: Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago stock&people / Profimedia

Decizia planificată a executivului UE, care va necesita aprobarea statelor membre și a Parlamentului European, ar reprezenta cel mai important pas înapoi în ceea ce privește politicile ecologice adoptate în ultimii cinci ani, scriu Reuters și Politico.

Comisia Europeană intenționează să dilueze interdicția instituită de UE pentru motoarele cu combustie internă, care ar trebui să intre în vigoare din 2035, impunând producătorilor de automobile să își reducă emisiile cu 90% în loc de 100%, așa cum se prevăzuse inițial, au declarat pentru Politico mai mulți oficiali care au cunoștință despre discuții.

Modificarea marchează efectiv sfârșitul interdicției, oferind partidelor politice de centru-dreapta și sectorului auto o victorie importantă după luni de lobby intens.

Conform acordului, care este încă în curs de negociere, producătorii de automobile vor putea vinde după 2035 mașini hibride plug-in și vehicule cu autonomie extinsă.

Aceste flexibilități vor fi condiționate de „compensarea” emisiilor suplimentare de 10% prin utilizarea oțelului ecologic și a combustibililor alternativi.

Modul în care vor funcționa compensările și procentul de combustibili sau oțel care va trebui consumat în producție sunt încă în curs de negociere.

Un conflict de idei

Industria auto susține că legea, care interzice vânzarea de noi vehicule ce emit CO2, face companiile europene mai puțin competitive în fața competitorilor chinezi, care sunt cu un pas înainte în ceea ce privește vehiculele electrice.

Producătorii de automobile se confruntă în același timp cu noi dificultăți din cauza războiului comercial declanșat de președintele american Donald Trump și a vânzărilor slabe pe piața internă.

Susținătorii protecției mediului spun însă că UE ar trebui să își mențină poziția inițială privind interdicția.

„UE câștigă timp, în timp ce următorul joc a început deja. Fiecare euro cheltuit pentru hibrizi plug-in este un euro care nu este cheltuit pentru vehicule electrice, în timp ce China avansează cu pași mari”, a declarat William Todts, director executiv al ONG-ului ecologist Transport & Environment, citat de Politico.

Tipurile de motoare care vor fi permise după 2035

Acordul fusese semnalat deja de Manfred Weber, șeful Partidului Popular European (PPE), pe 11 decembrie.

Acesta a declarat presei germane că interdicția privind motoarele cu combustie internă a fost anulată, iar obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 cu 100% până în 2035 a fost redus la 90%.

Cu toate acestea, noi detalii cu privire la tipurile de motoare care vor fi permise după 2035 au apărut.

În planul actual, extensoarele de autonomie — motoare mici cu combustie internă care oferă bateriilor o autonomie mai mare — vor contribui la o reducere mai mare a emisiilor decât hibrizii plug-in, care au atât un motor cu combustie internă, cât și un motor electric.

În esență, schema ar oferi producătorilor de automobile mai multe credite de emisii pentru extensoarele de autonomie decât pentru hibrizii plug-in, deoarece acestea emit mai puțin CO2 decât hibrizii, au declarat doi oficiali.

Reforma din 2035 face parte dintr-un pachet mai amplu privind industria auto, prezentat marți de Comisie.

Producătorii de automobile vor avea dreptul să se grupeze pentru legislația din 2035, ceea ce înseamnă că o marcă care nu îndeplinește obiectivul de 90% poate cumpăra credite de la un producător de automobile care bifează acest obiectiv.

Schema de punere în comun este o afacere profitabilă pentru producătorii de vehicule complet electrice, precum Tesla.

O inițiativă separată se va concentra pe promovarea vehiculelor electrice de mici dimensiuni — o cerință formulată de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, în discursul său privind starea Uniunii din septembrie.

Divergențe în UE

Proiectul reprezintă primul pas într-un proces lung și plin de tensiuni politice până la adoptarea legii.

Acesta va fi trimis acum Parlamentului European și capitalelor UE, unde grupurile politice rămân divizate cu privire la măsura în care Comisia ar trebui să intervină pentru a salva sectorul auto.

PPE a făcut presiuni puternice pentru a anula interdicția, iar extrema dreaptă a făcut și ea campanie pe această temă, ceea ce ar putea determina o nouă alianță între cele două forțe în Parlament pentru a dilua și mai mult legea.

Capitalele UE au, de asemenea, opinii divergente.

Spania dorește ca obiectivul să rămână neschimbat, în timp ce Germania se opune presiunilor Franței pentru cerințe de tipul „Cumpărați produse europene”, de teama că acestea vor declanșa un război comercial global cu SUA și China.