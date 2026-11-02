Comisie parlamentară de anchetă a zborurilor Nordis – Mykonos. PSD a făcut propuneri privind extinderea anchetei

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a decis, luni, înscrierea pe ordinea de zi a plenului a solicitării din partea Grupurilor parlamentare ale USR şi PNL privind constituirea unei Comisii parlamentare de anchetă „Mykonos-Nordis”, pentru verificarea zborurilor private către Mykonos şi Nisa efectuate de demnitari şi oameni de afaceri.

„Având în vedere informaţiile extraordinar de îngrijorătoare apărute în spaţiul public despre recentele zboruri private către Mykonos şi Nisa, la bordul cărora s-au aflat parlamentari sau foşti parlamentari, un judecător al Curţii Constituţionale şi anumiţi oameni de afaceri, considerăm necesară clarificarea, în mod transparent şi documentat, a adevărului cu privire la persoanele sau entităţile care au suportat cheltuielile aferente acestor deplasări, precum şi a intereselor şi motivaţiei care au stat la baza acoperirii acestor cheltuieli. De asemenea, considerăm necesară identificarea eventualelor vulnerabilităţi privind integritatea şi existenţa unor posibile conflicte de interese în cazul persoanelor aflate la bordul acestor zboruri private”, au argumentat USR şi PNL, în solicitarea adresată Biroului Permanent, citată de Agerpres.

Votul privind înființarea comisiei de anchetă se va da în plenul Camerei Deputaților, în cadrul ședinței care va avea loc lunea viitoare.

„Cine a zburat pe aceste zboruri private, pe lângă cei pe care i-am văzut cu toţi în poză. Deci parlamentari PSD, judecători CCR, afacerişti condamnaţi penali. De ce au fost invitaţi? Şi cine a selectat participanţii la aceste deplasări? Cu ce scop s-au dus acolo? Cine a plătit aceste deplasări? Dacă în schimbul acestor cheltuieli efectuate de persoane necunoscute la momentul acesta s-au promis anumite favoruri, pentru că vorbim aici de instituţii foarte puternice din ţara asta şi eu cred că noi credem că românii trebuie să afle adevărul la toate aceste întrebări. Sperăm că acest lucru se întâmple cât mai curând”, a declarat Diana Stoica, liderul grupului USR din Camera Deputaților.

PSD a extins obiectivele anchetei

Pe de altă parte, Biroul Permanent a aprobat o cerere din partea liderului deputaţilor PSD, Ciprian-Constantin Şerban, de completare a obiectivelor Comisiei parlamentare de anchetă „Mykonos-Nordis”.

Acesta vrea să se verifice atribuirea contractelor SAFE, „prin care miliarde de euro împrumutaţi de România pentru o perioadă de 40 de ani au ajuns la o singură companie prin producerea încredinţării directe”, „verificarea legislaţiei şi justificării deplasărilor externe ale fostului ministru Dragoş Pîslaru finanţate din bani publici – 78% dintre deplasările efectuate în timpul mandatului său au fost efectuate la sfârşit de săptămână la Bruxelles (acolo unde locuieşte familia sa), precum şi verificarea acţiunilor şi eventualelor intervenţii ale fostului vicepremier Oana Gheorghiu pentru semnarea unor contracte care favorizau o serie de companii străine”.

Potrivit liderului deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, „în Biroul Permanent a ieşit un fel de ciorbă PSD-istă realizată cu acordul şi cu sprijinul tacit al grupului AUR”. El a spus că proiectul iniţial a fost completat cu o serie de obiective care nu au nicio legătură cu ceea ce s-a propus, „chestiune care, în mod evident, duce la a bloca practic această comisie de anchetă”.

„S-au propus neregulamentar o serie de obiective care denaturează voinţa pe care o au avut semnatarii acestui proiect. În acelaşi timp, AUR a depus un proiect de hotărâre pentru a se realiza o altă comisie de anchetă, referitoare la migraţie, care, ce să vedeţi, a fost susţinută de către grupul PSD, iar grupul PSD nu a avut nicio obiecţiune cu privire la obiectivele pe care le-a propus grupul AUR”, a susţinut Andronache.

Zborurile Nordis și pasagerii săi de rang înalt

G4Media.ro a publicat documente care arată că liderul PSD, Marcel Ciolacu, a zburat în data de 3 mai 2022 cu destinația Madrid, împreună cu o apropiată, Sorina Stan (Docuz), într-un jet privat închiriat de Nordis, companie intrată în insolvență la începutul lunii octombrie. La bordul avionului se mai aflau Alfred Simonis împreună cu soția, Sorin Grindeanu și Laura Vicol împreună cu soțul ei, Vladimir Ciorbă (co-acționar Nordis).

Tot G4Media.ro a dezvăluit că, la sfârșitul lunii mai 2022, o cursă Țiriac Air închiriată de Nordis cu destinația Nisa îi transporta pe Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu și Laura Vicol, împreună cu copiii lor, pentru a vedea Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco. În același avion s-a aflat și Afred Simonis, pe atunci deputat PSD.

Cine au fost pasagerii din zborul către Mykonos

În ce privește controversa legată de Mykonos, aceasta a apărut după ce NewsCenter, care a intrat în posesia unor date de zbor, a publicat informații legate de faptul că ministrul PSD al Muncii Florin Manole, fostul premier Victor Ponta, judecătorul CCR Cristian Deliorga și alte zece persoane din politică, administrație și mediul de afaceri au împărțit, în iulie 2026, același avion privat către Mykonos.

Aeronava a fost operată de compania Toyo Aviation, a cărei bază de date a fost spartă de un hacker. La bord figurau 13 pasageri.

Pe listă apare și Gruia Stoica, fondatorul și președintele Grupului Grampet, condamnat definitiv pentru cumpărare de influență. El este nașul copilului lui Florin Manole, mai scrie sursa citată.