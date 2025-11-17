Comori pașoptiste în licitație! Sabia de gală a prințului Ghica, de la 900 de euro!

Noua Licitație de Istorie de la Artmark propune publicului o incursiune în memoria culturală prin artefacte care reconstituie, în mod exemplar, harta puterii politice, intelectuale și militare a mai multor secole. Evenimentul este dominat de selecția provenită din arhiva familiei omului politic Ion Ghica, una dintre descoperirile documentare remarcabile ale sezonului.

Scriitor, prim-ministru, diplomat, președinte al Academiei Române și figură de prim rang a generației pașoptiste, Ion Ghica rămâne un reper al modernizării României. În jurul său s-a coagulat o elită pentru care cultura și instituțiile europene deveneau garanția unui stat modern – iar documentele și obiectele familiei sale ilustrează tocmai această moștenire. Între obiectele nemaipomenite ale acestei colecții se remarcă o sabie de ofițer de cavalerie, de gală, cu cifrul Regelui Carol I, lamă Solingen, decorată cu aur, personalizată, cu teacă (din 1906) – de la un preț de 900 de euro și „Cupa lui Nestor”, realizată la comanda inginerului Ion D. Ghica (de asemenea de la începutul sec. XX) – intrată în licitație de la numai 100 de euro.

În același registru al rarităților, licitația prezintă ediția princeps în limba engleză a „Istoriei Imperiului Otoman” de Dimitrie Cantemir (Londra, 1734), un volum de patrimoniu european, complet, în legătură de epocă, însoțit de planul Constantinopolului și de 21 de portrete ale sultanilor. Exemplarul bibliofil de o raritate extremă intră în licitație de la 5.000 de euro.

Catalogul evenimentului reunește, de asemenea, și alte interesante piese de colecție care spun povești ale puterii: staterul bătut la Callatis (Mangalia de azi, cca. 88–86 î.e.n.) – una dintre cele mai valoroase, rare și râvnite monede grecești antice găsite pe teritoriul României (de la 1.000 de euro), solidusul lui Iustinian provenit din colecția lui Robert Erskine – una dintre cele mai cunoscute din lume (de la 800 de euro), proba monetară a Canalului Dunărea–Marea Neagră, cu eroare de batere (de la prețul 1.000 de euro), o brățară realizată dintr-un obuz german (de la 100 de euro), ceasul de aur cu cifrul Regelui Ferdinand (de la 1.800 de euro) și barda transilvăneană din vremea lui Horea (de la 100 de euro). Acestora li se adaugă documente rare, precum hrisovul lui Constantin Mavrocordat (de la 500 de euro), opere cu miză politică – „Adevărul despre Rusia”, dar și fotografii cu semnătură istorică – precum cea cu Ion Iliescu (ambele de la 50 de euro).

Evenimentul este organizat de Casa de licitații A10 by Artmark și va avea loc în data de 27 noiembrie, exclusiv online, de la ora 12.00, pe Platforma Artmark Live. Pot participa toți cei care și-au făcut un cont de colecționar pe artmark.ro. Până atunci, toți cei care îndrăgesc istoria sunt invitați la expoziția dedicată evenimentului și deschisă la galeriile Palatului Cesianu-Racoviță zilnic (de luni până duminică), de la 10.00 la 20.00, mereu cu intrare liberă!

Articol susţinut de A10 by Artmark