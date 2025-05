Compania care s-a lăudat că renunță la angajați fiindcă A.I. le poate face munca și-a schimbat poziția cu 180 de grade

Sebastian Siemiatkowski, CEO-ul și unul dintre cofondatorii companiei fintech Klarma, în timpul unei discuții organizate la Helsinki la o conferință pentru firme de tip startup, FOTO: Emmi Korhonen / Imago Stock and People / Profimedia Images

De îndată ce chatboții bazați pe inteligență artificială (A.I.) au părut suficienți de funcționali, compania fintech suedeză Klarna a pariat totul pe ele, promițând să înlocuiască o mare parte din forța sa de muncă umană cu echivalente robotizate. Acum, însă, compania trece printr-o perioadă de angajări masive de personal uman, după ce s-a lovit de limitările inteligenței artificiale, relatează agenția Bloomberg, citată de site-ul tech Gizmodo.

Sebastian Siemiatkowski, CEO-ul companiei ce oferă un serviciu de plată de tipul „cumperi acum, plătești mai târziu”, a anunțat recent că intenționează să se asigure că, ori de câte ori au nevoie de asistență, clienții vor avea întotdeauna opțiunea de a vorbi cu o persoană reală.

„Din punctul de vedere al brandului, al companiei… pur și simplu cred că este esențial să fii clar cu clientul că întotdeauna va exista un om, dacă asta își dorește”, a declarat Siemiatkowski în comentarii făcute la sediul din Stockholm al companiei, potrivit Bloomberg.

Compania suedeză a declarat că vrea să fie un „cobai” pentru A.I.

Gizmodo amintește că este o poziție radical diferită față de cea pe care compania suedeză o anunța în urmă cu doar doi ani. În 2023, Siemiatkowski a declarat că dorește ca firma sa să fie „cobaiul preferat al OpenAI”, compania americană care a dezvoltat popularul chatbot ChatGPT.

Apoi, la finalul anului trecut, el a declarat că Klarna chiar a renunțat complet la angajări încă din 2023 deoarece toate posturile puteau fi ocupate deja de instrumente de inteligență artificială.

„Cred că ceea ce am făcut intern nu a fost relatat pe scară largă. Am încetat să mai angajăm acum aproximativ un an, așa că aveam 4.500 de angajați, iar acum avem 3.500”, a explicat el.

„Avem o fluctuație naturală, ca orice companie tech. Oamenii rămân aproximativ cinci ani, astfel încât 20% pleacă în fiecare an. Prin faptul că nu mai angajăm, pur și simplu ne reducem dimensiunea, nu-i așa?”, a declarat el într-un interviu acordat Bloomberg TV.

CEO-ul Klarna a spus că inclusiv el poate fi înlocuit de inteligența artificială

La jumătatea lunii ianuarie, Siemiatkowski, care este și unul dintre fondatorii Klarna, și-a reiterat afirmațiile, declarând că „A.I. este capabilă să facă toate slujbele noastre”, inclusiv pe a sa, deoarece acum dispune de „capacități de raționament”.

„Nu sunt neapărat foarte entuziasmat de asta”, a adăugat el într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare „X”. „Dimpotrivă, munca mea este o parte extrem de importantă din cine sunt eu, iar realizarea faptului că ar putea deveni inutilă este deprimantă”, a mai scris acesta.

Klarna a susținut anterior că chatboții A.I. gestionau două treimi dintre conversațiile cu clienții încă din prima lor lună de utilizare și a afirmat apoi că inteligența artificială făcea munca a 700 de agenți de asistență pentru clienți.

Problema este că, în realitate, făcea munca a 700 de agenți foarte slabi, iar calitatea a avut serios de suferit. „Cum din păcate costul pare să fi fost un factor prea dominant în luarea deciziilor privind organizarea acestui sistem, rezultatul este o calitate mai scăzută,” a spus acum Siemiatkowski la sediul companiei, potrivit Bloomberg.

„Investiția serioasă în calitatea suportului uman este viitorul pentru noi”, a subliniat CEO-ul Klarna.