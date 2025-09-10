Compania lui Mark Zuckerberg a manipulat cercetări despre impactul asupra copiilor a produsului care credea că va fi viitorul internetului. Acuzații grave în Congresul SUA

Mark Zuckerberg, fotografiat în timpul unei audieri în Congresul american din ianuarie 2024 despre exploatarea sexuală a copiilor pe rețelele de socializare, FOTO: Kevin Dietsch / Getty images / Profimedia

Meta, compania fondată și condusă de Mark Zuckerberg, a ascuns, „tăiat, și manipulat” cercetări interne îngrijorătoare despre siguranța copiilor care folosesc produsele sale de realitate virtuală, au declarat marți doi avertizori de integritate în fața senatorilor americani, pe fondul unui val tot mai mare de critici legate de eșecurile rețelelor de socializare de a proteja minorii, relatează Financial Times.

Doi foști angajați ai Meta au spus în fața unei subcomisii pentru justiție a Senatului SUA că cercetările interne ale companiei din ultimii ani arătau că produsele sale de realitate virtuală (VR) provocau probleme pentru copii, care erau expuși în mod regulat la avansuri sexuale din partea adulților și la alte interacțiuni și tipuri de conținut de natură grafică.

Cei doi martori au declarat că, în pofida acestor constatări, compania evaluată la 1,9 trilioane de dolari a ales să limiteze cercetările suplimentare în loc să acționeze în baza concluziilor.

Avertizorii de integritate, Jason Sattizahn și Cayce Savage, fac parte dintr-un grup de șase foști și actuali angajați care au predat în luna mai Congresului o cantitate mare de documente, făcute publice abia marți. Ei susțin că Meta – compania care deține Facebook, Instagram, WhatsApp și Threads – „se angajează în practici comerciale dăunătoare și înșelătoare, care pun în pericol utilizatorii și, cel mai probabil, încalcă legea”.

Intensificarea investigațiilor privind presupusele efecte nocive asupra tinerilor are loc în timp ce directorul executiv Mark Zuckerberg pompează miliarde de dolari în dezvoltarea de chatboți alimentați de inteligență artificială și produse noi de AI, precum ochelarii inteligenți.

Meta respinge virulent acuzațiile

Un purtător de cuvânt al Meta a răspuns acuzațiilor formulate de avertizorii de integritate: „Afirmațiile aflate în centrul acestei audieri sunt absurde; ele se bazează pe documente interne scurse selectiv, alese special pentru a construi o narațiune falsă”.

„Adevărul este că nu a existat niciodată vreo interdicție generală privind desfășurarea de cercetări cu tineri și, din 2022, Meta a aprobat aproape 180 de studii legate de Reality Labs, pe teme precum siguranța și bunăstarea tinerilor”, a adăugat compania. Reality Labs este divizia Meta dedicată realității virtuale și augmentate.

La audiere, Sattizahn – care a lucrat la Meta între 2018 și 2024, inclusiv ca lider al cercetării privind integritatea în metaversul populat de avatare – a spus că „a învățat că Meta nu avea niciun interes în siguranța VR decât dacă aceasta putea stimula interacțiunea și, astfel, profitul”.

Zuckerberg a înregistrat un eșec răsunător cu „metaversul”, viziune grandioasă în care își imagina că oamenii vor fi convinși să își petreacă timpul într-o realitate virtuală alternativă, creată și controlată de compania sa. În 2021 el a decis chiar să schimbe numele companiei pe care a fondat-o din Facebook în Meta, tocmai pentru a sublinia acest plan pe care îl vedea drept viitorul internetului.

Supraveghere „strictă” a cercetărilor de la Meta după un alt val de dezvăluiri

Sattizahn le-a mai spus congresmenilor americani că avocații Meta au desfășurat o „supraveghere juridică” asupra proiectelor interne de cercetare privind siguranța VR după dezvăluirile de mare impact în 2021 ale fostei angajate Frances Haugen.

Haugen a scurs o mare cantitate de documente interne și a acuzat compania că prioritizează profitul în detrimentul siguranței, ascunzând de exemplu cercetări care arătau că serviciile sale puteau fi dăunătoare sănătății mintale a adolescenților. Meta a negat aceste acuzații.

Sattizahn le-a spus senatorilor că, după dezvăluirile lui Haugen, Meta a limitat temele, întrebările și metodele care puteau fi utilizate în cercetare, a realizat o monitorizare continuă și apoi a editat sau chiar șters concluzii dacă erau considerate prea sensibile sau dăunătoare pentru companie.

El a afirmat că echipa juridică a Meta „i-a amenințat” locul de muncă dacă nu se conforma.

„În Metavers, veți putea face aproape orice vă puteți imagina”: O afirmație mai veche a lui Zuckerberg a fost readusă în atenție în timpul audierilor de acum, FOTO: Kent Nishimura / Getty images / Profimedia

Meta nu a vrut să se afle câți minori folosesc metaversul

Savage, cealaltă fostă cercetătoare de la Meta, a descris o experiență similară și a spus la rândul ei că gigantul tech a anulat cercetări privind numărul real de utilizatori minori de pe platforma sa.

„Dacă Meta ar îmbunătăți calitatea capacității sale de a identifica vârsta reală a utilizatorilor, ar fi obligată să închidă un număr atât de mare de conturi încât acest lucru ar reduce semnificativ indicatorii lor de interacțiune”, a spus ea.

Acuzațiile, dintre care unele au fost relatate anterior de The Washington Post, apar în contextul în care Meta se confruntă deja cu noi critici bipartizane în SUA, după ce documente de politică internă dezvăluite de agenția Reuters au arătat că firma permisese chatboților săi să poarte conversații „senzuale” și „romantice” cu copiii.

Meta nu a negat autenticitatea documentelor, dar a spus că ele „au fost și sunt eronate și inconsecvente cu politicile noastre și au fost eliminate”. Gigantul social media a anunțat săptămâna trecută noi politici interimare de siguranță, inclusiv antrenarea sistemelor sale AI să nu răspundă adolescenților pe subiecte precum conversații romantice care pot fi nepotrivite.

Josh Hawley, președintele subcomisiei pentru justiție a Senatului, a anunțat între timp o anchetă pentru a stabili dacă produsele de AI generativă ale Meta facilitează exploatarea sau le provoacă alte prejudicii de natură penală copiilor.