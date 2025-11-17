Compania lui Warren Buffett tocmai a dezvăluit un pariu rar pe o mare companie tech și asta s-a văzut imediat

Prețul acțiunilor Alphabet a crescut brusc cu 5,2% luni, după ce Berkshire Hathaway, compania de investiții al lui Warren Buffett a dezvăluit o participație în gigantul tehnologic care deține Google, relatează Reuters.

Achiziția de acțiuni, un pariu rar pe tehnologie din partea lui Buffett și a Berkshire, vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind cheltuielile masive pentru inteligență artificială și a cotațiilor companiilor din domeniu, în timp ce giganții tehnologici cheltuiesc sute de miliarde de dolari pentru a construi centre de date și pentru a cumpăra cipurile care le alimentează.

Un document depus vineri la autoritățile de reglementare din SUA a arătat că Berkshire deținea la 30 septembrie, ultima perioadă de raportare, 17,85 milioane de acțiuni ale companiei-mamă Google. Participația ar valora 4,93 miliarde de dolari la închiderea precedentă a bursei, potrivit calculelor Reuters.

Deși investiția Berkshire ar putea fi considerată o validare a sectorului tehnologic, întrebările privind sustenabilitatea acestei avalanșe de cheltuieli au provocat reculuri pe piețe în ultimele săptămâni.

Buffett a spus că regretă că n-a investit în Google

Buffett, cunoscut și sub numele de „Oracolul din Omaha” pentru strategia sa de investiții pe termen lung și capacitatea de a găsi valoare în companii ignorate de alții, își va încheia mandatul de peste 60 de ani ca director executiv al Berkshire Hathaway la sfârșitul lui 2025.

Nu era clar dacă Buffett, managerii săi de portofoliu Todd Combs și Ted Weschler sau Abel au realizat achiziția de acțiuni Alphabet, deși Buffett gestionează de obicei investițiile mai mari.

La adunarea anuală a acționarilor Berkshire din 2019, Buffett și regretatul vicepreședinte Charlie Munger au declarat că le-a părut rău că nu au investit mai devreme în Google.

„Am dat-o în bară”, spunea Munger, care a murit în 2023 după ce a fost considerat timp de ani de zile „mâna dreaptă” a lui Buffett.

Pariurile selective ale companiei lui Warren Buffett

Mișcarea va oferi, de asemenea, Berkshire o poziție într-un gigant tehnologic evaluat ceva mai moderat comparativ cu rivalii săi axați pe inteligență artificială.

În schimb, Berkshire și-a redus participația în Apple, însă producătorul iPhone-ului rămâne compania în care compania lui Buffett are cea mai mare investiție, în valoare de 64,9 miliarde de dolari. Buffett a argumentat multă vreme că Apple este o companie de produse de consum, nu un pariu pe tehnologie.

Berkshire și-a diminuat și participația la Bank of America (BAC.N), cea mai recentă etapă a unei retrageri începute anul trecut.

Compania lui Buffett și-a lăsat rezerva de numerar să urce la un nivel record, neliniștind unii investitori care văd compania drept un indicator pentru Bursa de la New York și economia americană mai în ansamblu. Aceștia se tem că acumularea de numerar semnalează că Buffett consideră prețurile cu care se tranzacționează acțiunile pe bursă ca fiind prea mari, un semn al unei posibile „bule” pe cale să se spargă.

Investiția în Alphabet sugerează însă că Berkshire ar putea echilibra prudența cu oportunismul, plasând capitalul în mod selectiv în companii pe care le consideră reziliente.

Prețul acțiunilor Alphabet a crescut cu 46% anul acesta, un randament semnificativ mai mare decât cel al S&P 500, indicele de referință al bursei americane.

Chiar și așa, portofoliul de acțiuni al Berkshire rămâne puternic înclinat spre servicii financiare, care reprezentau 36,6% din investiții în septembrie.