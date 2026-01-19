Companii aeriene din Rusia readuc în flotele lor avioane pe care le-au scos din uz din cauza vechimii

Companiile aeriene rusești readuc în serviciu avioane vechi, atât de fabricație internă, cât și străină, care au fost scoase din uz înainte de declanșarea invaziei pe scară largă împotriva Ucrainei, relatează Izvestia, citând surse și reprezentanți ai corporației de stat Rostec.

În condițiile în care Boeing și Airbus au anunțat că suspendă livrările de componente către Rusia imediat după anunțarea primului val de sancțiuni occidentale după 24 februarie 2022, Rusia a demarat un proces de restaurare pentru 12 aeronave de diferite tipuri, produse pe plan intern, inclusiv nouă aeronave din familia Tupolev-204-214, un Antonov-148 și două Il-96.

Potrivit Izvestia, experții estimează că aceste aeronave au o vechime de până la 30 de ani. Zece dintre cele 12 aeronave (de pasageri și cargo) au fost deja repuse în serviciu. Cele două avioane Tu-204 rămase vor fi, de asemenea, livrate până în 2027. Red Wings și alte companii aeriene se numără printre beneficiarii acestor aeronave, potrivit surselor Izvestia – cel mai vechi cotidian zilnic din Rusia.

În plus, aeronave Boeing 747 străine vor fi repuse în serviciu în perioada 2026-2027. De exemplu, Rossiya Airlines deține două astfel de aeronave, pe care le-a achiziționat după ce Transaero Airlines a dat faliment în 2015-2016. Acestea operau rute interne și internaționale, dar au fost puse în depozitare în timpul pandemiei de COVID-19.

Una dintre sursele Izvestia afirmă însă că achizițiile de piese de schimb pentru Boeingul 747 s-au intensificat în anul trecut, iar un expert explică faptul că aeronavele ar putea fi recondiționate în țări „prietenoase”, cum ar fi Iranul, care dispun de resursele tehnice necesare.

Aviația civilă din Rusia se confruntă cu probleme tot mai mari

Potrivit experților în aviație, revenirea aeronavelor mai vechi are scopul de a acoperi lipsuri iminente. Acestea se datorează retragerii naturale a aeronavelor, însă proces este exacerbat de sancțiuni. Dmitri Yadrov, șeful Agenției Federale de Transport Aerian (Rosaviatsiya), a declarat în octombrie anul trecut că până la sfârșitul acestui deceniu 230 de aeronave de fabricație rusească și 109 aeronave străine ar putea fi retrase din flotele aeriene ale companiilor autohtone.

Experții notează că reducerea dimensiunii flotei explică și scăderea traficului de pasageri observată în 2025.

Uniunea Europeană și Statele Unite și-au închis spațiul aerian pentru aeronavele rusești și au interzis furnizarea de piese de schimb pentru acestea la câteva zile după ce Vladimir Putin a declanșat invazia din februarie 2022.

De asemenea, UE a interzis asistența și asigurarea pentru aeronavele transportatorilor ruși și a ordonat companiilor de leasing să asigure returnarea aeronavelor închiriate companiilor aeriene rusești. Pe fondul sancțiunilor, unele companii aeriene rusești au început să demonteze aeronavele pentru piese de schimb pentru a deservi alte companii. Între timp, programul de livrare pentru aeronavele interne noi a fost amânat din 2024 până cel puțin în 2025-2026.

Creștere dramatică a incidentelor în care au fost implicate avioane ale companiilor aeriene rusești

În 2025, numărul incidentelor care au implicat companii aeriene rusești, din cauza sancțiunilor și a lipsei producției interne de piese de schimb, a crescut de aproximativ patru ori față de anul precedent, conform calculelor realizate de ziarul Novaia Gazeta Europa condus de Dmitri Muratov, unul dintre cei doi laureați ai Premiului Nobel pentru Pace din 2021.

Din ianuarie până la sfârșitul lunii noiembrie, au fost înregistrate peste 800 de defecțiuni care au dus la anularea zborurilor sau întreruperea de urgență a acestora, în timp ce în aceeași perioadă a anului 2024 au existat puțin peste 200 de astfel de incidente.

În 2025, aviația comercială rusă a suferit deja două accidente și două prăbușiri aeriene, soldate în total cu 53 de morți. Cel mai grav dintre acestea a fost prăbușirea unei aeronave An-24 a companiei Angara Airlines lângă Tinda, la sfârșitul lunii iulie, în care au murit 48 de persoane.