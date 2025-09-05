Companiile aeriene din SUA nu vor plăti despăgubiri pasagerilor pentru zborurile întârziate. Administrația Trump a renunțat la un plan al lui Biden în acest sens

Companiile aeriene au lăudat măsura, spunând că planul de compensare în numerar al lui Biden ar duce la creșterea prețurilor biletelor, scrie USA Today. Canada, Brazilia, Uniunea Europeană și Regatul Unit au toate reguli de compensare pentru întârzierile companiilor aeriene.

Administrația președintelui Donald Trump a anunțat joi că va renunța la planul lui Biden de a obliga companiile aeriene să plătească despăgubiri pasagerilor atunci când zborurile din SUA întârzie din vina transportatorilor.

În decembrie, Departamentul Transporturilor din SUA, sub conducerea președintelui de atunci Joe Biden, a solicitat opinia publicului cu privire la procesul de elaborare a regulilor referitoare la obligația companiilor aeriene de a plăti între 200 și 300 de dolari pentru întârzieri pe zboruri interne de cel puțin trei ore și până la 775 de dolari pentru întârzieri mai lungi.

Companiile aeriene americane au criticat dur propunerea. Iar acum, noua administrație a anunțat că ea nu va deveni lege.

Casa Albă a anunțat într-un document publicat joi că Departamentul Transporturilor intenționează să retragă notificarea „în conformitate cu prioritățile departamentului și ale administrației”.

De asemenea, administrația a dezvăluit joi că ia în considerare și anularea reglementărilor emise sub Biden în aprilie 2024, care obligau companiile aeriene și agenții de bilete să divulge în mod transparent taxele incluse în prețul biletelor, pentru a ajuta consumatorii să evite cheltuielile neașteptate.

Cerința a fost suspendată de instanță în așteptarea unei contestații legale din partea industriei.

Departamentul intenționează, de asemenea, să reducă sarcinile de reglementare impuse companiilor aeriene și agenților de bilete prin elaborarea de noi norme care să detalieze definiția anulării unui zbor ce dă dreptul consumatorilor la rambursarea biletelor, precum și să revizuiască normele privind prețurile biletelor și publicitatea.

Airlines for America, un grup comercial care reprezintă American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines și altele, a lăudat aceste măsuri și a declarat că planul de compensare în numerar al lui Biden ar duce la creșterea prețurilor biletelor.

Companiile aeriene din SUA trebuie să ramburseze pasagerilor banii pentru biletele la zborurile anulate, dar nu sunt obligate să compenseze clienții pentru întârzieri. În 2022, marile companii aeriene s-au angajat să plătească mesele, cazarea la hotel și alte cheltuieli atunci când provoacă perturbări semnificative ale zborurilor.

Canada, Brazilia, Uniunea Europeană și Regatul Unit au toate reguli de compensare pentru întârzierile companiilor aeriene.