Companiile aeriene propun majorarea vârstei de pensionare pentru piloți la 67 de ani

Piloți în terminalul unui aeroport, fotografiați în timp ce se deplasează spre culoarul de îmbarcare a lor, FOTO: Luis Robayo / AFP / Profimedia Images

Un grup care reprezintă companiile aeriene din întreaga lume a cerut Organizației Internaționale a Aviației Civile, o agenție din subordinea ONU, să majoreze vârsta de pensionare a piloților comerciali de la 65 la 67 de ani în condițiile în care cererea de călătorii cu avionul depășește oferta de piloți la nivel mondial, transmite agenția Reuters, citată de Agerpres.

Organizația Internațională a Aviației Civile (ICAO) va analiza această propunere, care a fost criticată de principalele sindicate ale piloților americani, cu prilejul adunării sale generale care va avea loc în data de 23 septembrie.

Regulile internaționale interzic piloților cu vârsta de peste 65 de ani să zboare pe rutele internaționale, și multe țări, inclusiv SUA, aplică aceeași regulă și pe rutele interne.

Asociația Internațională a Transportatorilor Aerieni (IATA), un organism care reprezintă aproximativ 350 de companii aeriene, spune că majorarea vârstei de pensionare cu doi ani este un pas „prudent dar rezonabil și care este compatibil cu siguranța”.

În continuare vor trebui să fie cel puțin doi piloți în cabina de pilotaj la fiecare zbor, dintre care unul cu vârsta de până la 65 de ani, dacă celălalt pilot va avea o vârstă mai mare decât acest prag, a precizat IATA într-un document de lucru publicat pe site-ul ICAO.

În anul 2006, ICAO a majorat vârsta de pensionare a piloților de la 60, până la 65 de ani.

Majorarea vârstei de pensionare pentru piloți e contestată puternic în SUA

Principalele sindicate ale piloților din SUA s-au opus majorării vârstei de pensionare pe baza îngrijorărilor cu privire la siguranță. Purtătorul de cuvânt de la Allied Pilots Association (APA), Dennis Tajer, care este și pilot pentru compania American Airlines a avertizat că nu există suficiente date disponibile pentru a evalua în mod adecvat riscurile majorării vârstei de pensionare. „Nu vrem să ne jucăm cu siguranța în acest fel”, a spus Tajer.

În 2023, sindicatele piloților americani s-au opus, cu succes, unei inițiative sprijinite de transportatorii aerieni americani pentru a convinge Congresul să majoreze vârsta de pensionare a piloților, de la 65 la 67 de ani. Însă luna trecută un grup de congresmeni americani din ambele partide au cerut administrației Trump să sprijine eforturile internaționale vizând majorarea vârstei de pensionare a piloților.

Grupul de senatori este condus de Marsha Blackburn și îi mai include pe colegul ei republican John Thune și pe democratul Mark Kelly. Acesta a devenit în 2020 doar al patrulea astronaut din istoria SUA care a fost ales în Congresul american. El și-a păstrat mandatul la alegerile „midterm”, la jumătate de termen, organizate în 2022.

„Majorarea sau eliminarea vârstei de pensionare pentru piloți – coroborată cu testarea tehnică și medicală riguroasă la care aceștia sunt deja supuși – ar duce la reducerea accidentelor, prin eliminarea decalajului de experiență și păstrarea celui mai înalt nivel de expertiză pe care pasagerii îl așteaptă în cabina de pilotaj”, argumentează senatorii într-o scrisoare adresată secretarului de stat Marco Rubio, revizuită de Reuters.