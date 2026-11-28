Actorul și regizorul Alex Bogdan, fost dependent de jocuri de noroc, a anulat întâlnirile deja programate cu liceeni din țară, după avertismentul autorităților. Agenția Antidrog a venit cu o nouă reacție în care explică recomandarea, în timp ce unii părinți, profesori și directori de școli critică blocarea inițiativei

„Copiii pot interpreta povestea astfel: «Au trecut prin asta și sunt bine acum»”.

„Poate că ar trebui să ne îngrijoreze mai puțin cei care vorbesc despre vindecare și mult mai mult riscul de a le închide gura”.

„O capcană în care putem cădea foarte ușor este să minimalizăm experiențele persoanelor care s-au confruntat cu o parte dintre problemele asociate adicțiilor și le-au depășit. Aceste confesiuni merită respectate și reprezintă mesaje importante de speranță și recuperare”, a explicat, vineri seară, Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA).

Instituția a revenit cu un nou mesaj pe Facebook, răspunzând criticilor legate de recomandarea adresată școlilor de a evita întâlnirile elevilor cu foști dependenți.

„Recomandarea ANPCDDA face trimitere la metodologia intervențiilor din domeniul prevenirii în mediul școlar, nu la însemnătatea și valoarea umană a acestor experiențe, cu atât mai puțin la buna intenție a celor care doresc să se implice, de altfel deja exprimată”, au spus reprezentanții agenției.

ANPCDDA a subliniat că recomandarea vizează metodologia de prevenire în mediul școlar și nu valoarea umană a experiențelor respective. „Obiectivul final este reducerea efectelor negative, prin urmare, acțiunile avute în vedere au nevoie de un plan”, a adăugat sursa citată.

Totodată, ANPCDDA a anunțat că va pune la dispoziție Curriculumul european pentru prevenire și pledează pentru dialog cu societatea civilă.

Val de critici după decizia Agenției Antidrog

Pe pagina de Facebook a agenției, mai mulți utilizatori au reproșat instituției cu „nume atât de pompos” lipsa de acțiune și i-au cerut să prezinte concret ce programe derulează pentru prevenție. Alții au criticat autoritatea pentru că l-a descurajat pe actorul Alex Bogdan, în loc să îl coopteze într-un proiect al instituției.

O astfel de critică a venit din partea Violetei Estrella Bontilă, directoarea Colegiului Național „Constantin Diaconovici Loga” din Timișoara.

„De când am deschis ochii în această lume, noi, oamenii, am învățat (în cel mai fericit caz) din poveștile și experiențele altora, fără a fi nevoiți să le trăim pe propria piele. De ce, în locul acestei controverse soldate cu anularea întâlnirilor cu liceenii, nu s-ar fi putut construi un parteneriat între Alex Bogdan și specialiștii în adicții? De ce să nu integrăm experiența sa într-un program de prevenție fundamentat științific? Eu cred în puterea poveștilor. Oare specialiștii au văzut spectacolul?”, a scris ea, vineri seară, pe Facebook.

La rândul său, avocatul Zeno Daniel Șuștac din Timișoara, fondator și coordonator al grupului de Facebook „Părinții elevilor din România” și președinte al Asociației pentru Depolitizarea Educației, a acuzat instituțiile de dublu standard.

„Să faci bine în România pare, uneori, o faptă de neiertat! (…) În școli au ajuns deținuți condamnați inclusiv pentru omor, care le-au vorbit elevilor despre faptele comise, fără ca acest lucru să provoace reacții la fel de puternice. Dar când Alex Bogdan a vrut să vorbească deschis și sincer despre adicția față de jocurile de noroc, să-și împărtășească propria experiență și, poate, să le ofere unor tineri curajul de a cere ajutor, au apărut «îngrijorările» și «reacțiile» instituționale”, a scris el.

Avocatul a criticat și comunicarea oficială: „Poate că ar trebui să ne îngrijoreze mai puțin cei care vorbesc despre vindecare și mult mai mult riscul de a le închide gura. Trăiască limbajul de lemn și comunicările oficiale!”.

„O experiență distructivă transformată într-o poveste fascinantă”

De cealaltă parte, există și voci care susțin că astfel de mărturii personale trebuie folosite cu multă prudență în fața elevilor.

Într-un mesaj publicat pe Facebook despre acest subiect, juristul Bogdan Vasile Amariei, specializat în analiză criminologică și comportament infracțional, spune că trebuie făcută o diferență între intenția de a ajuta și metodele validate științific în rândul minorilor.

„Trebuie să facem o distincție fundamentală între intenția unei persoane de a ajuta și eficiența științifică a metodei prin care aceasta încearcă să ajute. Carisma, notorietatea și capacitatea narativă a unei persoane pot transforma, în percepția unor adolescenți, o experiență distructivă într-o poveste fascinantă”, spune Bogdan Vasile Amariei.

El a amintit și datele din cel mai recent raport european ESPAD, potrivit cărora 25% dintre elevii români au declarat că au jucat jocuri de noroc pe bani în ultimele 12 luni (34% dintre băieți și 16% dintre fete), iar 18% au participat la jocuri de noroc online.

„Personal, l-aș încuraja pe Alex să se îndrepte mai degrabă către persoanele adulte care se confruntă deja cu această dependență, către cei care nu reușesc să întrerupă comportamentul adictiv și către familiile acestora”, a adăugat juristul.

Ce spun specialiștii

Un studiu publicat în 2013 în revista Human Communication Research a arătat că, atunci când adulții le povestesc adolescenților despre propriile experiențe trecute cu dependențele, chiar și atunci când insistă asupra regretelor, efectul de prevenție scade, potrivit The Guardian și Time.

„Copiii pot interpreta povestea astfel: «Au trecut prin asta și sunt bine acum»”, a explicat coordonatoarea studiului, cercetătoarea Jennifer Kam de la Universitatea Illinois. Ea a subliniat că astfel de relatări pot reduce percepția riscului.

La rândul lor, specialiștii organizației Alcohol and Drug Foundation din Australia avertizează că invitarea foștilor dependenți în fața elevilor este contraindicată ca metodă de sine stătătoare, deoarece poate face ca acele comportamente să pară mult mai frecvente decât sunt în realitate.

Exemplul unei țări din Europa

În Marea Britanie, dezbaterea are două direcții clare. Ghidurile oficiale descurajează prezentările izolate ale foștilor dependenți în școli.

Un caz cunoscut este cel al lui Paul Hannaford, care a criticat unitățile de învățământ ce i-au refuzat accesul de teamă că povestea este prea dură, potrivit Barking and Dagenham Post.

Pe de altă parte, în liceele britanice există și programe care includ persoane ce au trecut prin adicții, dar doar într-un cadru strict controlat și alături de specialiști. De exemplu, în programul derulat de fundația Amy Winehouse împreună cu organizația Addaction, voluntarii sunt pregătiți să nu pună accentul pe povestea dependenței, ci pe gestionarea emoțiilor, a stimei de sine și a presiunii grupului, scrie The Guardian.

De la ce a pornit totul

Polemica a izbucnit vineri, după ce ANPCDDA și-a exprimat „profunda îngrijorare față de tendința tot mai accentuată” a școlilor de a organiza întâlniri între elevi și foști consumatori de droguri sau persoane care au avut adicții, inclusiv de jocuri de noroc.

Instituția a declarat că aceste mărturii sunt contraindicate de forurile europene și internaționale (EUDA și UNODC), deoarece pot duce la idealizarea adicției, la normalizarea riscurilor sau la trezirea curiozității elevilor, și a recomandat în schimb programe validate științific, bazate pe dezvoltarea abilităților emoționale și pe sprijinul familiei.

În urma acestui mesaj, actorul și regizorul Alex Bogdan, care s-a luptat timp de 16 ani cu dependența de jocuri de noroc și a creat spectacolul „Viață în lucru”, a anunțat că anulează întâlnirile deja programate cu liceenii din țară.

„Eu nu am pretins că sunt expert, nici că mă duc să vindec pe cineva sau să fac terapie. M-aș fi dus cu povestea mea, așa cum am spus-o în spectacolul «Viață în lucru». Intenția mea a fost doar să ajut, în niciun caz să mă dau mai tare de cât sunt. În continuare cred în puterea unei povești, că de aia fac teatru, cred în puterea de a schimba vieți, dar pot să înțeleg de ce un subiect atât de dificil poate crea disensiuni între mine (un actor fost dependent) și psihologi, specialiști, agenții ale statului etc.”, a scris Alex Bogdan, vineri seară, pe Facebook.