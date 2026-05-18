Concediat după ce s-a îngrășat mult înaintea unui film, Ryan Gosling a primit explicații de la regizorul celebru care a luat decizia

Regizorul neozeelandez Peter Jackson, celebru pentru trilogiile „Stăpânul inelelor” și „Hobbitul”, a explicat după ani de zile decizia controversată de a-l înlocui pe actorul Ryan Gosling dintr-un alt film al său, relatează revista Variety.

Gosling trebuia să joace în „The Lovely Bones” (Din raiul meu), drama întunecată a lui Jackson din 2009 despre o fată ucisă care își privește familia și criminalul din purgatoriu. Gosling, care cu trei ani înainte obținuse prima sa nominalizare la Premiul Oscar grație interpretării din drama psihologică „Half Nelson” (Singurătate în doi), urma să joace rolul tatălui fetei ucise în noul film al lui Peter Jackson.

Gosling a vorbit despre decizia regizorului de a-l concedia într-un interviu acordat THR în 2010, afirmând că „aveam o viziune diferită despre cum ar trebui să arate personajul”.

„Eu chiar credeam că ar trebui să aibă în jur de 95 de kilograme. Nu am discutat foarte mult în timpul procesului de pre-producție, iar asta a fost problema”, a explicat el, adăugând că s-a îngrășat cu 27 de kilograme pentru rol.

Deși concedierea sa a provocat controverse la Hollywood, Gosling a afirmat în interviul acordat câțiva ani mai târziu că nu îi poartă ranchiună lui Jackson.

„Era un film uriaș și existau atât de multe lucruri de rezolvat, încât el nu putea să se ocupe individual de actori. Pur și simplu am apărut pe platou și interpretasem greșit lucrurile. Așa că eram gras și șomer”, a glumit Gosling în comentariile făcute pentru THR.

Organizatorii Festivalului Internațional de Film de la Cannes l-au ales pe actorul Elijah Wood să îi înmâneze lui Peter Jackson premiul Palm d’Or onorific pe care i l-au decernat la ediția din 2026, FOTO: Scott A Garfitt / AP / Profimedia

Ce spune acum Peter Jackson despre concedierea lui Gosling

Prezent la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, unde a fost premiat cu un Palme d’Or onorific pentru întreaga carieră, apreciatul regizor neozeelandez a fost întrebat despre decizia de a renunța la Gosling și a-l înlocui cu actorul american Mark Wahlberg.

„Nu voi vorbi despre exemple specifice de actori, pentru că este o chestiune personală și privată și nu este vina lor”, și-a început Jackson răspunsul la întrebarea care i-a fost pusă în timpul unei discuții cu public.

„Ori de câte ori schimbăm un actor distribuit într-un rol, este de fapt vina noastră, pentru că nu am făcut alegerea corectă și am distribuit persoana nepotrivită. Nu pentru că ar fi făcut ceva greșit. Așa că nu voi vorbi despre persoane anume, dar trebuie să îți dai seama că ceea ce îți imaginai nu se întâmplă cu adevărat, ceea ce înseamnă că noi am greșit și ne asumăm întreaga responsabilitate”, a subliniat Peter Jackson.

El a continuat: „Ryan este un actor fantastic, după cum știm. Filmele sunt o chimie atât în fața camerei, cât și din spatele ei. Sunt chimie în ceea ce privește ceea ce transmite actorul publicului filmului. Este un amalgam complicat de comunicare, de felul în care cineva se integrează într-un grup de oameni, într-o poveste, într-un personaj. Este complicat și, de obicei, încerci foarte mult, atunci când planifici filmul și alegi distribuția, să obții acea compatibilitate potrivită, dar uneori greșim noi înșine”.

Actrița principală din film a vorbit și ea despre concedierea lui Gosling

Actrița irlandeză Saoirse Ronan, cea care în filmul din 2009 a jucat rolul principal al fetei ucise, a vorbit despre schimbarea dramatică din distribuție în timpul unui interviu acordat cu doi ani în urmă gazdelor podcastului „Happy Sad Confused”.

Deși Jackson a început filmările la „The Lovely Bones în 2007, abia după concedierea lui Gosling, Ronan a dezvăluit că actorii făcuseră deja „o parte din pregătiri” până când Wahlberg a fost adus pentru a-l înlocui. Ea a povestit că se apropiase de Gosling și că plecarea sa a întristat-o.

„Cred că pur și simplu îl adoram pe Ryan și pe câinele lui, George, și eram tristă că, știți, nu avea să mai fie prin preajmă”, a spus Ronan. „Dar cred că motivele pentru care au mers pe drumuri separate au fost complet valide și am vorbit acum cu amândoi [Gosling și Jackson], iar astfel de lucruri se întâmplă (…) Nu este neapărat ceva personal. Uneori pur și simplu nu sunteți pe aceeași lungime de undă”, a declarat ea.

„Mark a putut să intervină și era deja tată”, a adăugat Ronan. „Era tatăl a, nu știu, trei copii? Probabil avea o experiență de viață de acest fel pe care Ryan simțea că nu o are. Ryan avea vreo 27 de ani. Era tânăr”, a mai spus aceasta.

Concedierea din filmul lui Jackson nu i-a încetinit însă cariera lui Ryan Gosling, el devenind ulterior unul dintre cei mai în vogă actori de la Hollywood. După interpretarea din „Barbie”, filmul cu cele mai mari încasări în 2023, el a jucat recent rolul principal în filmul S.F. „Project Hail Mary”, unul dintre cele mai populare lungmetraje lansate anul acesta în cinematografe.

Pe lângă succesul comercial uriaș, Gosling a primit alte două nominalizări la Premiul Oscar – pentru „Barbie” și „La La Land” din 2016 – însă statueta a mers de fiecare dată la alt actor.