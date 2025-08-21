Șeful AWS spune că inteligența artificială nu trebuie să înlocuiască angajații tineri: E „cel mai prostesc lucru”

Directorul Amazon Web Services, Matt Garman, a sugerat că ideea de a concedia angajații tineri pentru că inteligența artificială le poate face treaba este „cel mai prostesc lucru” pe care l-a auzit vreodată, relatează The Register.

Garman a făcut această remarcă într-o conversație cu investitorul în AI Matthew Berman, în timpul căreia a promovat „Kiro” – instrumentul AWS de programare asistată de inteligență artificială. Șeful AWS a spus că a întâlnit directori de companii care cred că instrumentele AI „pot înlocui toți angajații noștri juniori”, dar că această idee este complet greșită deoarece personalul tânăr este „probabil cea mai puțin costisitoare categorie de angajați”.

Mai mult, Garman afirmă că angajații tineri sunt probabil cel mai mult implicați în folosirea instrumentelor AI. Anul trecut el le-a transmis angajaților AWS că e posibil ca majoritatea dezvoltatorilor să nu mai scrie cod în doar câțiva ani, dar că asta nu înseamnă că meseria de programator va dispărea.

„Din punctul meu de vedere, trebuie absolut să continuați să angajați tineri absolvenți și să-i învățați metodele corecte de a construi software, de a descompune probleme și de a gândi asupra lor – la fel de mult ca oricând”, a declarat el acum.

Deloc neașteptat, el crede că inteligența artificială și „Kiro” pot contribui la această formare.

Șeful AWS a vorbit și despre programarea cu ajutorul AI

Garman nu privește cu ochi buni nici o altă idee despre AI: aceea de a-i măsura valoarea prin procentul de cod generat într-o organizație.

„Este un indicator stupid”, consideră acesta. El și-a explicat poziția prin faptul că, deși companiile pot folosi AI pentru a scrie „un număr infinit de linii de cod”, ar putea fi cod de slabă calitate.

„De multe ori, mai puține linii de cod sunt mult mai bune decât mai multe linii de cod”, a subliniat Garman. „Așa că nu am înțeles niciodată de ce asta este indicatorul entuziasmant cu care oamenii se laudă”.

Garman spune că gândirea critică va fi cel mai important lucru în era AI

Șeful AWS a oferit și câteva sfaturi de carieră pentru epoca AI, sugerând că tinerii de azi trebuie să învețe cum să învețe – și nu doar să acumuleze competențe specifice – un lucru remarcat și de alți directori de top din Silicon Valley.

„Cred că abilitățile care ar trebui accentuate sunt: cum gândești pe cont propriu? Cum îți dezvolți raționamentul critic pentru rezolvarea problemelor? Cum îți dezvolți creativitatea? Cum îți formezi o mentalitate orientată spre învățare, astfel încât să fii pregătit să înveți lucrul următor?”, a explicat Garman.

El consideră că această abordare este necesară deoarece dezvoltarea tehnologică este acum atât de rapidă încât nu mai este realist să te aștepți ca studierea unor competențe foarte specifice să poată susține o carieră timp de 30 de ani.

Garman dorește în schimb ca educatorii să predea „cum să gândești și cum să descompui problemele” și crede că tinerii care dobândesc aceste abilități vor prospera.