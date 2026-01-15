Concedieri în IT sub „foarfeca” AI: Firma israeliană de jocuri Playtika, prezentă și în România, dă afară 15% din personal, la nivel mondial, la început de 2026
HotNews.ro
Producătorul israelian de jocuri video Playtika, prezent și în România, a anunțat, în ianuarie 2026, un nou val de concedieri, care va afecta 15% din personalul său, la nivel internațional, invocând, printre altele, și trecerea la un mod de lucru cu „echipe optimizate prin inteligență artificială și automatizare”.
Citiți mai mult pe StartupCafe.ro.
Sursă foto: © Andranik Hakobyan | Dreamstime.com
INTERVIURILE HotNews.ro