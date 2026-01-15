Concedieri în IT sub „foarfeca” AI: Firma israeliană de jocuri Playtika, prezentă și în România, dă afară 15% din personal, la nivel mondial, la început de 2026

Producătorul israelian de jocuri video Playtika, prezent și în România, a anunțat, în ianuarie 2026, un nou val de concedieri, care va afecta 15% din personalul său, la nivel internațional, invocând, printre altele, și trecerea la un mod de lucru cu „echipe optimizate prin inteligență artificială și automatizare”.

Sursă foto: © Andranik Hakobyan | Dreamstime.com