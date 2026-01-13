Conchita Wurst, anunț neașteptat despre Eurovision

Conchita Wurst, o legendă a concursului Eurovision, a anunțat că a decis să nu mai participe la evenimente asociate cu acest concurs muzical.

Tom Neuwirth, artistul austriac din spatele personajului scenic Conchita Wurst, a afirmat, în anunțul său publicat marți pe Instagram, că decizia sa este una de natură personală.

Anunțul vine cu patru luni înainte de cea de-a 70-a ediție a competiției Eurovision, care va avea loc la Viena, scrie agenția germană de presă DPA, preluată de Agerpres.

„Ca artist, schimbarea este cea mai mare constantă a mea. De acum înainte, mă retrag din contextul Eurovision. Voi merge mai departe pentru a mă concentra mai mult pe alte proiecte profesionale și pentru a permite lucrurilor noi să evolueze”, a scris artistul în vârstă de 37 de ani în mesajul său de pe Instagram.

„Decizia mea este personală și nu voi face alte declarații pe această temă”, a adăugat Neuwirth.

Purtând părul lung, barbă și o rochie aurie lungă până la podea, potrivită pentru o divă, Conchita Wurst a câștigat Eurovisionul din 2014 de la Copenhaga cu cântecul „Rise Like a Phoenix”, un imn închinat rezilienței și emancipării.

În anii care au urmat, Conchita Wurst a devenit o prezență obișnuită la edițiile ulterioare ale competiției muzicale și la evenimentele conexe ale concursului Eurovision.

În august 2025, Michael Krön, directorul pentru Eurovision de la postul public de televiziune austriac ORF, a declarat agenției de presă APA că speră ca Wurst să participe la spectacolul aniversar Eurovision de la Viena, programat în luna mai a acestui an.