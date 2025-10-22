Concluziile Conferinței naționale de Dreptul familiei – Violența în raporturile de familie (ediția a II-a) 

Peste 130 de experți naționali au împărtășit expertiză, resurse, exemple de bună practică, propuneri și inițiative în cadrul Conferinței naționale de Dreptul familiei – Violența în raporturile de familie (ediția a II-a), organizată de Wolters Kluwer România, în parteneriat cu Facultatea de Drept a Universității București, Institutul Național al Magistraturii și cu sprijinul societății de avocați STOICA & ASOCIAȚII, care, în mod constant, a promovat dezbaterile științifice din arii de interes vitale pentru societate.

Transmisiunea live a conferinței a fost disponibilă gratuit, pe platforma de documentare juridică Sintact.ro, pentru cei peste 50 de mii de utilizatori și pe platformele social media ale Wolters Kluwer România.

Evenimentul a avut loc în data de 16 octombrie, la Facultatea de Drept, Universitatea din București, Sala Constantin Stoicescu și a adunat cadre didactice universitare, judecători, procurori, avocați, polițisti, reprezentanți ai ONG-urilor care lucrează cu victimele violenței domestice, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, reprezentanți ai Parlamentului, psihologi, dar și conducerea Institutului Național al Magistraturii.

Evenimentul a fost deschis de domnul Prof. univ. emerit dr. Valeriu Stoica – Founding Partner, STOICA & ASOCIAȚII -, urmând apoi alocuțiunea Domnului Procuror General Alex Florin Florența, care a subliniat necesitatea unei schimbări de mentalitate și a confirmat utilitatea dezbaterilor științifice pe tema violenței în raporturile de familie.

În cadrul evenimentului, Doamna jud. Simona Camelia Marcu, Director al Institutului Național al Magistraturii, a subliniat eforturile instituției pentru organizarea pregătirii profesionale a magistraților și a auditorilor și nevoia unor dezbateri științifice în astfel de teme de interes social. Doamna jud. Grațiela Milu, reprezentanta judecătorilor în CSM, a luat cuvântul și a reiterat suportul instituției în continuarea acestor dezbateri între profesioniștii implicați în soluționarea acestei categorii de litigii, de interes pentru întreaga societate. Doamna Conf. univ. dr. Andra-Roxana Trandafir, Prodecan al Facultății de Drept din cadrul Universității București, a subliniat importanța existenței unor astfel de dezbateri în societate, sprijinul conducerii și cadrelor didactice din Facultate, în găsirea unor soluții juridice de interes pentru întreaga societate.

Dezbaterile au beneficiat și de un consistent suport științific. În cadrul primului panel, magistrați, formatori INM și cadre universitare din cadrul Catedrei de Drept Penal a Facultății de Drept a Universității București au dezbătut teme esențiale privind violența domestică și abuzurile în familie, subliniind nevoia unei intervenții instituționale ferme și a unei politici penale coerente.

Printre subiectele abordate s-au numărat: Prioritizarea violenței domestice în politica penală – Prof. univ. dr. Cristina Rotaru-Radu; Lecții din cauza N.D. v. Elveția privind evaluarea riscului – Jud. dr. Beatrice Ramașcanu și Jud. Ionuț Vișinescu; Factorii care influențează dezvăluirea abuzurilor sexuale asupra copiilor – Proc. Marian Trușcă; Familia ca spațiu al vulnerabilității: raportul dintre infracțiunile de șantaj și viol comise asupra membrilor familiei – Conf. univ. dr. Andra-Roxana Trandafir și Asist. univ. dr. Valentina Dinu-Stăncescu. Panelul a oferit un cadru de reflecție interdisciplinară, contribuind la consolidarea dialogului între profesioniștii din domeniul juridic și academic.

Dezbaterea a continuat apoi cu un subiect extrem de interesant „Ordinul de protecție – între protecția drepturilor fundamentale și răspunsul instituțional” care a generat un dialog interdisciplinar valoros între magistrați, avocați și psihologi privind aplicarea și eficiența ordinului de protecție în cazurile de violență domestică. Discuțiile au avut in vedere aspecte juridice și procedurale complexe privind: (i) interpretarea noțiunii de violență domestică (fizică vs. psihologică); (ii) situațiile în care minorul este victimă sau martor al violenței domestice; (iii) definirea riscului iminent; (iv) utilizarea dispozitivelor electronice de supraveghere; (v) rolul consilierii psihologice, ca mijloc de prevenție și reintegrare familială; (vi) dificultăți procedurale privind aplicarea ordinului de protecție; (vii) o analiză comparativă a domeniului de aplicare al Legii nr. 217/2003 și al Legii nr. 26/2024; și, nu în ultimul rând, rolul evaluării psihologice în spețele privind violența domestică, și, mai ales modalitatea de stabilire de către instanță a obiectivelor expertizei.

Mulțumiri speciale moderatorilor acestui panel, Doamnei avocat Cătălina Dicu – Senior Partner, STOICA & ASOCIAȚII – și Domnului jud. Ioan Ilieș Neamț – formator INM, care au reușit să provoace invitații și să evidențieze lacunele legislative și problemele care se întâlnesc în practica judiciară.

Mulțumiri și speakerilor pentru contribuțiile extrem de valoroase: Doamnei jud. Cristina Raluca Radu, Doamnei psiholog Ana Cristina Predescu și Doamnei avocat Valentina Elena Preda – Partner, STOICA & ASOCIAȚII. Panelul a evidențiat importanța colaborării între profesioniștii din domeniul juridic și psihologilor pentru protejarea eficientă a victimelor și consolidarea răspunsului instituțional.

Prin organizarea acestei conferințe, alături de Institutul Național al Magistraturii și de Facultatea de Drept a Universității din București, dorim să continuăm tradiția de a aduce împreună experți şi profesioniști pentru schimburi de experienţe valoroase.

Având în vedere succesul acestei ediții, organizatorii doresc să mențină deschisă această platformă de dezbateri și își propun organizarea unei noi ediții în fiecare an, pentru a evalua impactul legislației asupra practicii judecătorești.

Dezbaterile din această ediție a conferinței pot fi urmărite accesând link-ul următor: https://info.wolterskluwer.ro/conferinta-nationala-de-dreptul-familiei-2025/

