Condamnata la moarte Christa Pike a fost externată din spital, la 10 zile după tentativa eșuată cu injecția letală

Christa Pike a fost externată din spital și s-a întors la închisoare, după ce a supraviețuit tentativei eșuate de execuție cu două injecții letale din 30 septembrie din Tennessee, au anunțat sâmbătă avocații ei, citați de The Guardian.

Pike, în vârstă de 50 de ani, s-a întors la centrul de reabilitare Deborah K Johnson, unde se află încarcerată de trei decenii, au precizat avocații ei, Stephen Ferrell, Luke Ihnen, Randy Spivey și Kelly Gleason, într-o declarație.

„Ea le este recunoscătoare echipelor de intervenție rapidă și echipei medicale pentru îngrijirea acordată în aceste circumstanțe extraordinare”, au spus avocații lui Pike.

„Continuă să primească îngrijiri medicale în închisoare, iar noi vom continua să îi urmărim evoluția stării de sănătate”, au precizat ei.

„Nimic n-a decurs normal”

Pike a supraviețuit, pe 30 septembrie, la două doze de pentobarbital, un medicament utilizat în injecția letală, care au lăsat-o în stare critică. Femeia și-a recăpătat cunoștința la începutul acestei săptămâni și a început să vorbească, uimind experții, personalul medical și pe avocații săi.

Însă, într-o răsturnare de situație surprinzătoare, avocatul ei a declarat joi că aceasta „se ridicase și mergea” – deși starea ei era în continuare „oarecum confuză” și nu-și putea folosi prea mult brațele.

Pike a spus că a simțit o senzație de arsură la nivelul brațelor în timpul execuției eșuate și a întrebat dacă așa trebuia să se simtă. Martorii prezenți în încăpere au afirmat că „nimic nu a decurs normal”, în timp ce oficialii au susținut că au respectat fiecare etapă a protocolului de execuție aprobat în statul Tennessee.

Bănuiala experților

Nu a existat nicio explicație oficială cu privire la motivul pentru care Pike a supraviețuit execuției. Experții medicali speculează că, probabil, o parte sau cea mai mare parte a substanței nu a ajuns în venă, ci în piele, una dintre vene s-a spart, substanța era defectuoasă sau a fost vorba despre o combinație a acestor factori.

Cu câteva luni înainte, avocații ei semnalaseră că venele lui Pike prezentau probleme.

Pike a fost condamnată în 1995 pentru torturarea și uciderea lui Colleen Slemmer, care avea atunci 18 ani și era colega ei de clasă la Knoxville Job Corps. Conform documentelor judiciare, Pike, care avea și ea 19 ani la momentul respectiv, era îngrijorată că Slemmer încerca să-i ia iubitul, Tadaryl Shipp, care avea atunci 17 ani.