Condamnata la moarte Christa Pike, primele declarații după tentativa eșuată de execuție: „Nu știu de ce am supraviețuit în acea noapte”

Christa Pike a marcat împlinirea unei luni de la tentativa eșuată de execuție din statul Tennessee și a transmis o declarație în care critică „incompetența” care a dus la această situație. Ea spune că, deși procesul de recuperare continuă, se confruntă în continuare cu dureri fizice permanente și suferință psihică, notează The Guardian.

Într-o declarație făcută publică vineri de echipa sa de avocați, deținuta a spus că nu a existat niciun moment în care să nu simtă durere de când i-a fost administrată o doză masivă de pentobarbital, un sedativ puternic.

„Mă doare tot corpul. Mă dor brațele. Mă dor mâinile. Mă doare gâtul. Încă am dificultăți în a vorbi. Iar durerea nu este doar fizică. Există o suferință în mintea și în sufletul meu”, a declarat ea.

Deși nu face referire directă la autoritățile statului care au încercat să o execute în urmă cu o lună, injectându-i în brațe o doză de 5 grame de pentobarbital, Pike le adresează o critică evidentă.

„Sunt profund afectată de incompetența care a adus atât de mulți oameni în această situație teribilă”, a spus ea.

Pike este ținută în infirmeria centrului de reabilitare Debra Johnson din Nashville, unde a fost transferată după 10 zile de tratament intensiv în spital. Ea spune că este ținută în mare parte în izolare, „departe de ceilalți oameni și de legăturile umane care înseamnă atât de mult pentru mine”.

Pike, care le-a dictat declarația avocaților săi, a spus că era pregătită să moară în acea noapte. „Îmi acceptasem soarta”.

De când s-a trezit, „singură într-un spital, confuză și în durere”, încearcă să găsească un sens celor întâmplate. „Nu știu de ce am supraviețuit în acea noapte. Nu știu ce urmează. În unele zile îmi este mai greu decât în altele să găsesc speranță. Deocamdată, încerc să mă vindec, câte o zi pe rând”.

Pike a supraviețuit, pe 30 septembrie, la două doze de pentobarbital, un medicament utilizat în injecția letală, care au lăsat-o în stare critică.

Pike a spus că a simțit o senzație de arsură la nivelul brațelor în timpul execuției eșuate și a întrebat dacă așa trebuia să se simtă. Martorii prezenți în încăpere au afirmat că „nimic nu a decurs normal”, în timp ce oficialii au susținut că au respectat fiecare etapă a protocolului de execuție aprobat în statul Tennessee.

Nu a existat nicio explicație oficială cu privire la motivul pentru care Pike a supraviețuit execuției. Experții medicali speculează că, probabil, o parte sau cea mai mare parte a substanței nu a ajuns în venă, ci în piele, una dintre vene s-a spart, substanța era defectuoasă sau a fost vorba despre o combinație a acestor factori.

Cu câteva luni înainte, avocații ei semnalaseră că venele lui Pike prezentau probleme.

Pike a fost condamnată în 1995 pentru torturarea și uciderea lui Colleen Slemmer, care avea atunci 18 ani și era colega ei de clasă la Knoxville Job Corps. Conform documentelor judiciare, Pike, care avea și ea 19 ani la momentul respectiv, era îngrijorată că Slemmer încerca să-i ia iubitul, Tadaryl Shipp, care avea atunci 17 ani.