Condiția Greciei pentru orice viitoare dezbatere privind o apropiere între Marea Britanie și UE

Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat marţi că subiectul restituirii frizelor Parthenonului de către Londra va „face parte” din orice viitoare dezbatere cu privire la o apropiere între Marea Britanie şi Uniunea Europeană.

„Sculpturile Parthenonului (…) vor face parte din această dezbatere. Nu e o temă doar pentru Grecia, este o temă pentru Europa”, a afirmat Mitsotakis la Atena.

Kyriakos Mitsotakis, a cărui ţară va asuma preşedinţia rotativă a UE în semestru al doilea al anului 2027, a adăugat că va „intensifica” revendicările Greciei pe lângă guvernul de la Londra şi British Museum, relatează AFP și Agerpres.

Anii de discuţii cu British Museum, unde frizele antice se află de peste două secole – un subiect care afectează relaţiile dintre Atena şi Londra -, „nu au adus progrese”, a menţionat el.

Grecia afirmă că frizele de la Parthenon au fost jefuite în anul 1802 de către Thomas Bruce, zis Lord Elgin, ambasadorul britanic din epocă pe lângă Imperiul Otoman.

Londra susţine, în schimb, că aceste sculpturi au fost „achiziţionate în mod legal” de către Elgin înainte de a fi vândute British Museum.

Friză a Parthenonului aflată la British Museum, Foto: Jay Shaw Baker-NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

„Am putea avea un parteneriat cultural unic”

Guvernul elen propune de multă vreme British Museum un acces temporar la alte comori arheologice care nu au ieşit niciodată din ţară, dacă muzeul va trimite frizele celebrului templu de pe Acropole.

„Am putea să oferim British Museum un parteneriat cultural unic”, a spus marţi Mitsotakis, adăugând că va apăra „cu multă vigoare diplomaţia culturală” pe lângă noul prim-ministru britanic.

Andy Burnham, care l-a înlocuit pe Keir Starmer în Downing Street în iulie, a adoptat în august poziţia de lungă durată a guvernului britanic, declarând pentru cotidianul Financial Times că acest dosar ţine de British Museum.

Prerogativele muzeului sunt însă limitate de o lege din 1963 care îi interzice să vândă ori să cedeze comorile pe care le deţine, iar o restituire definitivă a frizelor Parhenonului ar necesita un demers parlamentar.