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Actualitate

Conducerea lui Bolojan a spus că aceiași oameni din PNL nu au contestat alegerile când au fost aleși ei. Ce a răspuns Tribunalului București

Simona Voicu, Ruth Novacovici
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Decizia pronunțată de tribunal în 8 iulie nu este definitivă, în schimb este executorie. Se aplică de îndată. Cum s-au apărat cele două tabere liberale și cum explică Tribunalul București decizia dată în favoarea contestatarilor lui Ilie Bolojan.

  • Care sunt consecințele asupra conducerii PNL. 
  • Când a cerut conducerea lui Ilie Bolojan modificarea statutului.
  • Aripa Veștea – Gorghiu are acum mai multă putere în partid.

Cele două tabere din PNL și-au expus motivele în fața instanței. Ambele au spus că se bazează pe Statutul partidului. 

Cei 18 contestatari liberali au susţinut că modificările statutare ale unui partid politic nu produc efecte juridice înainte de încuviințarea lor de către Tribunalul București și de publicarea hotărârii definitive în Monitorul Oficial. 