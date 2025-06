Conducerea militară a Iranului a fost pusă „pe fugă”, după cele mai recente atacuri, afirmă un oficial israelian / Bombardamente asupra lansatoarelor de rachete balistice iraniene – VIDEO

Israelul a lovit, în cursul nopții, zeci de ținte care aveau legătură cu programele nucleare și balistice ale Iranului și a pus conducerea militară iraniană „pe fugă”, a declarat marți un oficial militar israelian pentru agenția de presă Reuters.

Oficialul, care a făcut aceste afirmații sub protecția anonimatului, a confirmat că forțele aeriene israeliene nu au vizat instalația nucleară subterană Fordow din Iran, dar a spus că acest lucru încă ar putea să se întâmple.

El a adăugat că Israelul ia măsuri de precauție pentru a evita declanșarea unui dezastru nuclear.

Oficialul a precizat că Iranul a lansat până în prezent aproximativ 400 de rachete balistice și sute de drone asupra Israelului, vizând atât obiective civile, cât și militare.

El a mai afirmat că scăderea numărului de rachete lansate în timpul nopții arată că Israelul a reușit să afecteze capacitatea Iranului de a lansa rachete.

Anterior în cursul zilei de marți, președintele american Donald Trump le-a spus reporterilor din Air Force One că urmărește „un sfârșit real” al conflictului dintre Israel și Iran, nu doar o încetare a focului, potrivit CNN.

„Nu caut un armistiţiu, căutăm ceva mai bun decât un armistiţiu”, a declarat Trump, la scurt timp după întoarcerea lui în SUA de la summitul G7 din Canada.

Întrebat ce este mai bun decât un armistițiu, Trump a răspuns: „Un sfârșit, un sfârșit real, nu un armistițiu. Sau o predare totală. Și asta e în regulă”, a spus Trump.

Liderul de la Casa Albă a precizat că se așteaptă ca următoarele 48 de ore să clarifice dacă Israelul intenționează să slăbească sau să accelereze atacurile asupra Iranului.

„O să aflați. Nimeni nu a slăbit până acum” atacurile, a mai afirmat Trump.

Întrebat dacă o implicare militară a SUA ar asigura distrugerea programului nuclear iranian, așa cum au declarat public unii oficiali israelieni, Trump a răspuns: „Sper că programul lor va fi eliminat cu mult înainte de asta. Nu vor avea o armă nucleară”.

Forțele aeriene israeliene au efectuat o serie de atacuri aeriene împotriva lansatoarelor de rachete balistice iraniene din vestul Iranului, a anunțat marți armata israeliană (IDF).

Armata a susținut că avioanele de vânătoare au lovit zeci de lansatoare de rachete balistice și alte facilități militare, scrie The Times of Israel.

În plus, IDF mai afirmă că, începând de dimineață, a lovit sistemele de apărare antiaeriană și stațiile radar iraniene din vestul Iranului.

IDF a publicat imagini cu unele dintre aceste atacuri.

