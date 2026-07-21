Sesiune extraordinară în Senat, săptămâna viitoare, pentru proiectele din PNRR. Anunțul lui Abrudean

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a convocat pentru miercuri, de la ora 11.00, ședințele Biroului permanent și Comitetului liderilor, pentru declanșarea procedurii de convocare a Senatului în sesiune extraordinară.

Sesiunea extraordinară se va desfășura în perioada 27-31 iulie.

„În cadrul acestei sesiuni extraordinare vor fi dezbătute și supuse votului proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)”, a transmis PNL într-un comunicat de presă.

Pe ordinea de zi se află proiectul de decizie a președintelui Senatului privind convocarea sesiunii extraordinare, precum și stabilirea programului de lucru și a ordinii de zi pentru ședința din 27 iulie.

Biroul permanent va lua în discuție și propunerile legislative primite de Senat, ca primă Cameră sesizată, în perioada 29 iunie – 22 iulie.

Demersul vine după ce președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a anunțat marți convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului începând de luni, 27 iulie.

„Am decis convocarea Biroului Permanent al Camerei Deputaților pentru mâine la 12.00 și voi cere sesiune extraordinară din 27 iulie. Îi transmit președintelui Senatului să facă același lucru pentru convocarea concomitentă a unei sesiuni extraordinare și la Senat”, a declarat Grindeanu într-o conferință de presă la Parlament.

PNL a cerut convocarea Parlamentului pentru legile PNRR

Cu o zi înainte, PNL anunțase că susține convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară pentru adoptarea a șase proiecte de lege necesare îndeplinirii angajamentelor asumate de România prin PNRR.

Grupurile parlamentare ale liberalilor au fost mandatate de conducerea partidului să susțină adoptarea proiectelor. Potrivit PNL, patru dintre acestea au fost deja depuse în Parlament, iar celelalte două se aflau în etapa finală a consultării publice. Grupurile parlamentare ale liberalilor au fost mandatate de conducerea partidului să susțină adoptarea proiectelor. Potrivit PNL, patru dintre acestea au fost deja depuse în Parlament, iar celelalte două se aflau în etapa finală a consultării publice.

„Fiecare jalon îndeplinit înseamnă bani europeni care pot fi accesați de România. Adoptarea proiectelor este necesară pentru obținerea ultimei tranșe de granturi din cererea finală de plată, în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro”, a declarat PNL.