Conducta care mută axa puterii energetice în Europa. Ce este coridorul vertical al gazelor europene și ce problemă rezolvă

„Vreau să subliniez importanța Coridorului Vertical. Este o investiție importantă și strategică pentru ambele țări pe măsură ce încercăm să ne îndepărtăm de gazul rusesc”, a declarat premierul grec Kyriakos Mitsotakis în timpul întâlnirii sale cu fostul prim-ministru bulgar Boyko Borisov, scrie publicația elenă Kathimerini.

„Cooperarea strategică cu SUA oferă deja rezultate credibile. Ieri (vineri, 30 ianuarie n.trad.) am avut un prim acord pentru transportul de gaze naturale din Grecia către Ucraina, ceea ce demonstrează importanța acestei inițiative foarte importante, care este atât economică, cât și geopolitică. În mintea mea, Coridorul Vertical nu vizează doar energia. Vizează și autostrăzile, vizează și comerțul, precum și interconexiunile complete între Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina. Și acest lucru crește semnificativ valoarea geopolitică a țărilor noastre”, a subliniat prim-ministrul grec.

Ce este coridorul vertical al gazelor europene și ce problemă rezolvă

Coridorul vertical al gazelor europene este un ansamblu de conducte și infrastructuri energetice care leagă sudul Europei de sud-est și centrul continentului, pe direcția Grecia → Bulgaria → România → (Ungaria / Moldova / Ucraina).

Pe scurt: este o rută alternativă de transport a gazelor, gândită pentru a aduce gaze din afara Rusiei către Europa Centrală și de Est.

Ce problemă rezolvă

Timp de decenii, gazele în Europa circulau mai ales est–vest, din Rusia spre UE. Coridorul vertical schimbă logica:

introduce un flux nord–sud,

reduce dependența de o singură sursă,

crește securitatea energetică a regiunii.

Este, practic, „planul B” al Europei de Est pentru aprovizionarea cu gaze.

Accelerarea activării Coridorului Vertical

ATLANTIC SEE LNG TRADE, o societate mixtă în care companiile grecești AKTOR și DEPA Emporias dețin 60% și respectiv 40%, accelerează punerea în practică a coridorului energetic vertical al Europei, activând primul acord comercial major pentru furnizarea și vânzarea de gaze naturale lichefiate (GNL) din SUA începând chiar din 2026 – și nu din 2030, așa cum se anunțase inițial.

Mai exact, recent a fost semnat primul acord de vânzare de GNL american către Ucraina de către ATLANTIC SEE LNG TRADE împreună cu BP drept furnizor și compania ucraineană Naftogaz drept cumpărător. Conform comunicatului companiei, prima încărcătură de GNL care va ajunge la Revithoussa va fi trimisă în Ucraina în luna martie, adică peste câteva săptămâni.

Cantitățile care urmează a fi livrate vor fi transportate către Ucraina prin Ruta 1 (Grecia, Bulgaria, România, Moldova, Ucraina), cantitatea maximă putând ajunge la 1 milion MWh (1 TWh), în cazul în care operatorii rețelelor de transport al gazelor naturale pun la dispoziție o capacitate mai mare față de cea care în perioada anterioară s-a situat la aproximativ 700.000 MWh (0,7 TWh).

Se menționează că la sfârșitul lunii februarie, conform informațiilor, a fost programată o întâlnire la Washington, la care vor participa ministrul grec al Mediului și Energiei, Stavros Papastavrou, președintele și directorul general al Grupului AKTOR (și directorul general al ATLANTIC SEE LNG TRADE), Alexandros Exarchou și oficiali americani, de la care este de așteptat o accelerare și a planificării legate de participarea mai multor țări europene la noul coridor energetic vertical.

Mai mult, în urmă cu doar câteva zile, trimisul special al Departamentului pentru Energie al SUA, Joshua Volz, a declarat de la Atena că „obiectivul nostru este să trecem la fluxuri și, în cele din urmă, la o «inundare» cu gaze naturale”. Adică, se așteaptă ca în viitorul apropiat să înceapă transportarea unor cantități semnificativ mai mari de GNL prin coridorul energetic vertical grecesc, chiar înainte de a intra în vigoare interzicerea oficială a importurilor de gaze naturale rusești în UE, măsură care a fost transpusă în legislația UE în urmă cu câteva zile.

Joshua Volz a subliniat, de asemenea, că pe agenda politicii energetice a SUA în străinătate Coridorul Vertical ocupă un rol central, deoarece promovează simultan două priorități cheie și interconectate: decuplarea totală a Uniunii Europene atât de gazele naturale rusești, cât și de influența care vine odată cu această dependență. Coridorul energetic vertical – o prioritate majoră atât pentru guvernul Greciei, cât și pentru cel al SUA – devine treptat realitate, infirmând de facto atât susținerile legate de eșecul proiectului, cât și opiniile conform cărora GNL-ul american este neprofitabil și scump. (Material realizat cu sprijinul Rador Radio România)