Conexiunea la Starlink a Ucrainei nu a fost complet restabilită. Zelenski: „O surpriză foarte neplăcută și periculoasă”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că operaţiunile pentru comunicaţiile prin satelit ale SpaceX s-au îmbunătăţit, dar nu au fost încă restabilite complet, adăugând că perturbarea a pus în pericol vieţi ale civililor, întrucât Ucraina depinde de aceste servicii pentru a intercepta dronele ruseşti, relatează Reuters, EFE şi AFP, citate de Agerpres.

„Suntem în contact zilnic cu Ministerul nostru al Apărării, iar partenerii mei mi-au spus că există indicii din partea Casei Albe că vor restabili aceste capacităţi. Au fost restabilite limitele de viteză anterioare? Nu, dacă acum se vor restabili? Da”, a declarat Zelenski într-o conferinţă de presă la Bruxelles, după ce a participat ca invitat la summitul liderilor Uniunii Europene.

Această limitare „a fost o surpriză foarte neplăcută şi periculoasă”, a mai spus Zelenski.

Comunicații restricționate, fără notificare prealabilă

Constelaţia SpaceX include sistemul Starshield, destinat uzului militar şi utilizat de Ucraina. Mai multe surse ucrainene au susţinut miercuri că terminalele folosite pentru comunicaţii pe front şi interceptarea dronelor au avut capacităţile restricţionate peste noapte, fără notificare prealabilă.

Aceste restricţii implicau că semnalul între un satelit şi o antenă era întrerupt când aceasta din urmă se deplasa cu mai mult de aproximativ 160 km/h, complicând în special misiunile dronelor interceptoare şi unele lovituri cu rază medie. Unele capacităţi fuseseră restabilite joi, potrivit unor surse militare.

Preşedintele ucrainean a indicat că partenerii Kievului l-au asigurat că Casa Albă a cerut SpaceX să restabilească conexiunea. „Dacă acesta este cazul, le suntem foarte recunoscători”, a adăugat el.

Elon Musk, CEO-ul SpaceX, afirmase anterior că orice încetinire a reţelei militare Starshield în Ucraina ţine de o decizie a guvernului american şi nu de compania sa.

Aliații europeni nu pot suplini lipsa Starlink

În faţa acestei situaţii, Ucraina şi partenerii ei au luat în considerare căutarea de soluţii alternative, în special împreună cu grupul francez Eutelsat.

Responsabilii europeni au recunoscut însă că nu sunt în măsură, pe termen scurt, să înlocuiască capacităţile oferite de SUA, notează AFP. „Starlink este într-adevăr indispensabil pentru Ucraina şi, din păcate, Europa nu poate înlocui această capacitate pe termen scurt”, a declarat vineri şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas.

În conferinţa de presă de la Bruxelles, Zelenski a declarat că aliaţii europeni dispun de stocuri suficiente de interceptori pentru rachete Patriot care să ajute Ucraina să treacă de iarnă şi a precizat că europenii fac „anumiţi paşi” în ceea ce priveşte propria lor cale în ceea ce priveşte negocierile de pace cu Rusia.

Liderul ucrainean a subliniat că, în urma recentelor tensiuni cu preşedintele american Donald Trump, a primit „sprijin şi doar sprijin” din partea UE.

Noi atacuri rusești asupra populației civile

Mai multe atacuri ruseşti cu drone au lovit în ultimele ore o piaţă, un centru comercial şi cel puţin două supermarketuri în diferite sate şi oraşe ucrainene, potrivit autorităţilor regionale şi preşedintelui Volodimir Zelenski, potrivit EFE.

„În plină zi, Rusia a atacat deliberat o ţintă civilă în regiunea Odesa (sud). Un supermarket obişnuit cu produse alimentare a fost lovit. Clădirea a fost distrusă şi a izbucnit un incendiu”, a indicat pe contul său de Telegram şeful administraţiei regionale Odesa, Oleg Kiper, care nu a specificat localitatea în care a avut loc atacul.

Cel puţin patru persoane au fost rănite, potrivit lui Kiper. Potrivit mai multor conturi Telegram din regiunea Odesa, supermarketul care a fost atacat se află în localitatea Maiaki.

Tot vineri, cel puţin două persoane au fost ucise şi peste zece rănite într-un alt atac cu drone ruseşti în oraşul Harkov (nord-est), potrivit primarului Igor Terehov. Agenţia oficială de presă ucraineană Ukrinform a relatat că o piaţă din oraş a fost lovită în atac.

De asemenea, în oraşul Rivne, din nord-vestul Ucrainei şi una dintre capitalele regionale cele mai îndepărtate de linia frontului, un centru comercial a fost avariat.

Aceste atacuri ruseşti asupra unor spaţii comerciale, comise în plină zi, survin după ce, miercuri, şase persoane au fost ucise în oraşul ucrainean Luţk (nord-est), în urma lovirii unui supermarket de către o dronă rusească.