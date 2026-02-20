Conflict între două procuroare care candidează la șefia DIICOT. Actuala șefă a instituției a fost reclamată la Inspecția Judiciară / Legătura cu fosta ministră a Justiției Alina Gorghiu 

Actuala șefă a biroului teritorial DIICOT Pitești, Antonia Diaconu, care candidează la șefia DIICOT central, o acuză într-o plângere la CSM pe actuala șefă a instituției, Alina Albu, că a supus-o unei „presiuni inacceptabile”, în perioada 2024-2025, într-un dosar care avea legătură cu Garda de Mediu Argeș. În mesaje pe care le-au publicat jurnaliștii Ovidiu Vanghele și Vlad Stoicescu, de la „Judecata de Acum”, Albu îi spunea lui Diaconu că a aflat despre dosar de la ministra Justiției de atunci, Alina Gorghiu, fapt de care se arată deranjată.

Contactată de jurnaliștii de la „Judecata de Acum”, Alina Albu nu a comentat, argumentând că situația se află în curs de soluționare la Inspecția Judiciară.

Alina Gorghiu a reacționat, în schimb, că a avut strict o relație instituțioanlă cu șefa DIICOT cât timp s-a aflat la conducerea Ministerului Justiției. Contactată de HotNews, Gorghiu a spus că nu a cerut niciodată procurorilor informații din dosare.

Șefa DIICOT Alina Albu a transmis vineri, după ce a fost contactată și de HotNews, un drept la replică în care susține că „există proceduri interne clare privind informarea conducerii cu privire la cauzele cu impact mediatic”. Explicațiile complete ale acesteia, la finalul articolului.

La finalul anului 2025, Antonia Diaconu a depus la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) o sesizare de 50 de pagini, care între timp a ajuns la Inspecția Judiciară, în care descrie „presiunea inacceptabilă” la care susține că a fost supusă de conducerea DIICOT, reprezentată de șefa instituției, procurarea Alina Albu, conform jurnaliștilor de la „Judecata de Acum”.

„În sesizare, procuroarea Diaconu relatează (printre altele) un episod din mai 2024 în care procuroarea-șefă DIICOT Alina Albu i-a solicitat intempestiv o multitudine de detalii cu privire la actele de urmărire penală dintr-un dosar instrumentat de DIICOT Pitești. Totodată, Albu i-a criticat necomunicarea acestora la «centru», invocând chiar factorul politic de la conducerea Ministerului Justiției pentru a justifica interesul brusc pentru acea cauză locală”, conform sursei citate.

Legătura cu Alina Gorghiu, care atunci era ministra Justiției

În acel moment, la conducerea Ministerului Justiției se afla Alina Gorghiu (PNL), care era și șefa organizației PNL Argeș: „Acțiunile judiciare din dosarul DIICOT Pitești vizau funcționari de la Garda de Mediu Argeș, aflată «în curtea» PNL în virtutea algoritmului de guvernare”, conform celor de la „Judecata de Acum”.

Sesizarea făcută de Diaconu la finalul anului trecut a ajuns între timp pe masa Inspecției Judiciare, acest lucru fiind confirmat pentru sursa citată anterior atât de Diaconu, cât și de Albu. Ambele sunt înscrise în concursul pentru șefia DIICOT.

Sesizarea depusă de Diaconu este o premieră, conform jurnaliștilor de la „Judecata de Acum”, pentru că pentru prima oară sunt denunțate într-un act oficial „presiuni exercitate de șefi ai unui parchet asupra subordonaților, cu invocarea calității politice a unui terț, întâmplător chiar factorul ministerial sub autoritatea căruia se desfășoară activitatea de procuratură”.

Mesajele dintre Alina Albu și Antonia Diaconu

„Mie mi-a dat știrea doamna ministru”, scria Alina Albu în mai 2024, reproșându-i pe Whatsapp procuroarei Diaconu faptul că „pe mine m-ai anunțat așa târziu (n.r. – despre audierile din dosarul DIICOT Pitești)”, scriu jurnaliștii de la „Judecata de Acum”.

Albu a continuat apoi mesajele: „Data viitoare, la orice speță de acest impact, nu vreau să primesc (n.r. – vestea) cu 11 minute înainte. Sunt sigură că înțelegi situația”, i-a mai transmis șefa DIICOT Antoniei Diaconu, conform mesajelor publicate de jurnaliști.

Reacția șefei DIICOT, Alina Albu: „Există proceduri interne clare privind informarea conducerii cu privire la cauzele cu impact mediatic”

Într-un drept la replică publicat de DIICOT vineri, șefa instituției acuză faptul că jurnalistul Ovidiu Vanghele de la „Judecata de Acum” nu i-a publicat poziția integrală transmisă acestuia cu privire la acest subiect. Albu spune că „pentru corecta informare a opiniei publice” face o serie de precizări:

„La nivelul DIICOT există proceduri interne clare privind informarea conducerii cu privire la cauzele cu impact mediatic, stabilite inclusiv în aplicarea Ordinului Procurorului General nr. 213/2004, a dispozițiilor Legea nr. 544/2001 și a Ghidului de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass-media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliul Superior al Magistraturii nr. 197/17.09.2019.

În acest context, prin Ordinul nr. 250/31.08.2020 s-a stabilit obligația informării de îndată a procurorului-șef al direcției cu privire la cauzele noi sau aflate în lucru, în special cele cu impact mediatic ori potențial impact mediatic, informare care trebuie realizată telefonic și ulterior, în termen de 24 de ore, în scris, precum și cu înștiințarea Biroului de Informare și Relații Publice”.

Ea susține că în legătură cu ancheta de la Garda de Mediu Argeș, a fost informată în 27 mai 2024, în jurul orei 11:00, că „în zilele de 27 și 28 mai 2024 urmau să aibă loc audieri ale unor persoane ce dețin funcții publice în județul Argeș”: „Mesajul a fost citit după ce informația apăruse deja în presă, aspect pe care l-am semnalat imediat, solicitând respectarea procedurilor interne și întocmirea notei corespunzătoare”.

„Precizez ferm că nu am solicitat alte documente sau informații suplimentare față de cele prevăzute în mod expres de procedurile interne. Informarea publică privind activitatea instituției este esențială, însă aceasta trebuie realizată cu respectarea strictă a cadrului legal, în mod echilibrat și nediscriminatoriu”, a explicat ea.

Șefa DIICOT: Am primit un apel telefonic din partea doamnei Alina Gorghiu

Alina Albu susține că în 28 mai 2024, în jurul prânzului, a primit un apel telefonic din partea ministrei Justiției de la acea vreme, Alina Gorghiu: „S-a rezumat exclusiv la adresarea unor felicitări cu privire la acțiunea de la Pitești”.

„Având în vedere că sesizarea se află la nivelul Inspecției Judiciare, sunt în imposibilitatea de a face alte precizări suplimentare. Reafirm însă cu tărie că toate acțiunile întreprinse au fost strict instituționale, realizate cu respectarea normelor legale și a procedurilor interne în vigoare. Este necesar să menționez și faptul că funcția de purtător de cuvânt al DIICOT se regăsește doar la nivelul Biroului Informare și Relații Publice. Niciun procuror-șef al vreunei structuri teritoriale sau din cadrul celei centrale nu îndeplinește acest rol, cum eronat s-a precizat în aceeași emisiune, cu privire la procurorul șef al ST Pitești”, conform șefei DIICOT.

„Întreaga mea conduită profesională a fost și rămâne guvernată de respectarea strictă a legii și a principiilor care fundamentează independența justiției. Suntem în slujba legii și nu admit încălcarea acesteia, indiferent de context sau de eventuale presiuni publice”, a mai transmis Albu.

Alina Gorghiu: „Nu am cerut și nu am solicitat vreodată detalii din dosare”

Contactată vineri de HotNews, fosta ministră a Justiției a spus că discuțiile pe care le-a avut de-a lungul timpului cu procurori sau judecători „au avut întotdeauna un caracter strict instituțional și principial, vizând problemele generale ale sistemului, niciodată cauze concrete”.

„Nu am cerut și nu am solicitat vreodată detalii din dosare, nu am contactat procurori de caz și nu am exercitat niciun fel de presiune sau intervenție în vreun dosar. Orice informație pe care o am despre dosare sau despre acțiuni ale instituțiilor judiciare provine exclusiv din comunicările oficiale făcute în spațiul public și din relatările din presă”, a declarat fosta ministră.

Alina Gorghiu a declarat că „orice instituție care acționează pentru aplicarea legii și protejarea interesului public merită susținere și apreciere”.

„În mandatul meu de ministru al Justiției, colaborarea cu instituțiile sistemului judiciar a fost una corectă și instituțională, inclusiv prin Consiliul de Management Strategic organizat lunar. În intervențiile mele publice, am evidențiat atât aspectele pozitive din activitatea sistemului judiciar, cât și disfuncționalitățile, atunci când au existat, ca parte a unei responsabilități publice firești. Orice verificare a Inspecției Judiciare, ca urmare a unei sesizări, trebuie tratată cu maximă seriozitate și realizată strict în cadrul legal”, a mai spus Alina Gorghiu cu privire la acest subiect.