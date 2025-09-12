Conflictul dintre PSD și PNL se agravează la Iași. Replica social-democraților: „Cu cine să ai dialog, cu cei care au măsluit licitații?”

Şeful filialei judeţene PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru, susţine că liderii ieşeni ai liberalilor sunt rupţi de realitate şi că social-democraţii nici nu au cu cine să colaboreze de la PNL, pentru că liberalii nu fac administraţie, ci „au alte obiceiuri”. Declaraţia şefului PSD Iaşi vine după ce liderii locali PNL au acuzat, vineri, PSD că se comportă la Iaşi ca un partid de opoziţie şi că nu există colaborare între cele două formaţiuni, informează News.ro.

„Cu cine de la PNL Iaşi să te înţelegi? Sunt oameni rupţi de realitate. Preşedintele Consiliului Judeţean, Costel Alexe, este într-o vacanţă eternă. Ne tot pune poze pe Facebook ba cu răsăritul, ba cu apusul. Cu cine să ai dialog, cu cei care au măsluit licitaţii? Orice licitaţie făcută de Consiliul Judeţean este însoţită de mari semne de întrebare. Orice licitaţie la CJ ar trebui urmată de amendamentul «Nu mai furaţi din bani publici». Ei nici nu fac administraţie, ci au alte obiceiuri”, a declarat liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru.

Președintele PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, a acuzat, vineri, într-o conferință de presă, că social-democrații ar trebui să încheie cât mai repede alegerile interne, pentru a fi stopată „agitația” cauzată de luptele de putere din partidul condus interimar de Sorin Grindeanu.

„Nu trebuie să cădem în ridicolul de a avea programe paralele de guvernare şi agendă proprie ca şi cum am fi singuri la guvernare. Această agitaţie de opoziţie din interiorul guvernării PSD este clar creată din cauza congresului PSD. Întreb public când are loc acest congres al PSD ca să ştim şi noi când se liniştesc apele în PSD şi când se apucă cu adevărat să guverneze”, a spus, în acest context, președintele PNL Iași, citat de News.ro.

Alexandru Muraru a spus că în momentul în care un partid votează pentru anumite reforme, dar apoi revine asupra acelor decizii se creează „o cacofonie politică, pe care România nu şi-o permite”. „PSD trebuie să aleagă dacă este la guvernare sau dacă face opoziţie la propria guvernare”, a spus Alexandru Muraru.

Președintele PNL Iași l-a criticat și pe președintele PSD din județ. „Liderul PSD Iaşi Bogdan Cojocaru atacă guvernul ca şi cum PSD nu ar face parte din această guvernare. Cojocaru nu este în conducerea naţională a PSD şi nu are acces la informaţii. Sunt colegi din PSD care nu sunt de acord cu felul lui de a se poziţiona. Este un semn al frustrării”, a mai spus Muraru vineri.