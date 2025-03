„Confortabil nu-i niciunul”: Cu cine crede Crin Antonescu că va intra în turul al doilea al alegerilor prezidențiale

Crin Antonescu, candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale, a declarat joi, la Ploiești, că va ajunge în turul al doilea al competiției electorale alături de Nicușor Dan sau George Simion, însă liderul AUR i se pare mai probabil în acest scenariu.

În cadrul unei conferințe de presă, Antonescu a fost întrebat despre cine consideră că va fi contracandidatul său în al doilea tur. „Nu știu, nu fac pronosticuri. Cu domnul Simion sau cu domnul Nicușor Dan (…) Eu am spus că eu sau domnul Nicușor Dan vom deveni președinte. Asta este estimarea mea acum. Am văzut că nu toată lumea a înțeles, deși oamenii cu care am vorbit ieri în județul Dâmbovița au înțeles din prima. Afirmația că eu sau Nicușor Dan, unul dintre noi va fi președinte, nu este egală cu afirmația eu cu Nicușor Dan vom fi în turul doi. E posibil și asta, dar cred că fie domnul Simion, fie domnul Nicușor Dan vor fi în turul doi, împreună cu mine”, a spus Antonescu, potrivit Agerpres.

„Nu știu care dintre ei va fi, dar mi se pare mai probabil cu domnul Simion”, a adăugat Crin Antonescu.

În privința unui eventual duel cu Nicușor Dan sau George Simion, Antonescu a subliniat că „confortabil nu-i niciunul”.

„Nu o spun doar așa cum se spune în sport când cineva serios dintr-o competiție sportivă nu subestimează adversarul. O spun pur și simplu pentru că în spatele acestor oameni, dacă vorbim de ei, pare a fi un număr simțitor, un număr semnificativ de alegători și nicidecum cred că subestimarea cuiva nu folosește nimănui. Nu există adversar confortabil”, a adăugat candidatul Alianței ‘România Înainte’ la prezidențiale.

Ce spun sondajele

Potrivit unui sondaj AtlasIntel comandat de Hotnews.ro, în primul tur, George Simion ar obține 30.4% din voturi, urmat de actualul primar general al Capitalei, Nicușor Dan, cu 26% și de candidatul comun al PSD-PNL-UDMR, Crin Antonescu, cotat cu 17.9%.

Sondajul AtlasIntel a fost realizat prin metoda recrutare digitală aleatorie pe un eșantion de 2,381 respondenți și are o marjă de eroare de ±2 puncte procentuale la un nivel de încredere de 95%.

Sondajul AtlasIntel oferă și câteva variante pentru turul doi. Și în toate, Nicușor Dan ar lua cele mai multe voturi, indiferent de adversar. Singurele lucruri care se schimbă sunt diferența de voturi și numărul celor care nu știu cu cine ar vota, nu votează sau anulează votul.