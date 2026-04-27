Confruntarea titanilor în Silicon Valley: Începe procesul dintre Elon Musk și Sam Altman

Un proces între doi dintre cei mai mari magnați din Silicon Valley, Elon Musk și Sam Altman, începe luni în California, centrul industriei tehnologice din SUA, marcând punctul culminant al unei rivalități amare care durează de ani de zile. Elon Musk l-a acuzat pe Sam Altman că a trădat acordul fondator al organizației non-profit pe care au creat-o împreună, OpenAI, transformând-o într-o entitate cu scop lucrativ, relatează The Guardian.

Musk i-a chemat în instanță pe Altman, pe președintele OpenAI Greg Brockman, compania în sine, precum și Microsoft, principalul finanțator și partener al acesteia, de încălcări ale contractului și îmbogățire fără just temei.

Selecția juriului este programată să înceapă luni dimineață la un tribunal federal din orașul Oakland, iar pledoariile inițiale ale ambelor părți sunt așteptate mai târziu în cursul acestei săptămâni. Procesele de genul dureze de regulă între două și trei săptămâni.

Alături de comunicările interne ale lui Musk și ale unor directori-cheie din OpenAI, procesul promite o adevărată paradă de nume importante din Silicon Valley la tribuna martorilor, printre cei așteptați să depună mărturie numărându-se atât Musk și Altman, cât și Satya Nadella, CEO-ul Microsoft.

Elon Musk cere în instanță concedierea lui Altman de la OpenAI

OpenAI a respins vehement acuzațiile lui Musk, susținând că acesta a fost de acord în 2017, că înființarea unei entități cu scop lucrativ reprezenta un pas necesar pentru companie și că Musk este „motivat de gelozie” și de „regretul că s-a retras”.

Compania din spatele ChatGPT contestă de asemenea afirmația că finanțarea oferită de Musk ar fi fost o investiție. OpenAI susține că a fost, de fapt, o donație deductibilă fiscal către organizația non-profit și că nu i-a conferit lui Musk drepturi de proprietate asupra OpenAI.

Cazul are mize considerabile pentru OpenAI, care este așteptată să se listeze la bursă mai târziu în cursul acestui an, la o evaluare de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari.

Musk solicită o serie de măsuri reparatorii, inclusiv îndepărtarea din funcție a lui Altman și a lui Brockman, precum și despăgubiri de peste 134 de miliarde de dolari. Musk susține că ar urma să doneze suma către brațul non-profit al OpenAI. De asemenea, el dorește anularea restructurării companiei ca entitate cu scop lucrativ.

Rolul lui Musk în fondarea companiei conduse de Sam Altman

Altman, Musk și alți câțiva fondatori au lansat OpenAI în 2015 ca organizație non-profit, miliardarul sud-african contribuind cu aproximativ 38 de milioane de dolari. Relația dintre Altman și Musk s-a deteriorat în jurul anului 2017, după ce CEO-ul Tesla a devenit nerăbdător în privința progresului OpenAI și a făcut o încercare eșuată de a exercita un control mai mare asupra companiei.

El a părăsit Consiliul de Administrație al OpenAI în 2018 și nu a mai oferit ulterior finanțare.

În anii de după plecarea lui Musk, OpenAI a lansat chatbotul extrem de popular ChatGPT, a atras zeci de miliarde de dolari de la Microsoft și a ajuns una dintre cele mai valoroase companii private din lume.

OpenAI a devenit corporație cu scop lucrativ anul trecut

Altman a devenit figura emblematică a „boom”-ului inteligenței artificiale. Pe măsură ce startup-ul a căutat investiții suplimentare anul trecut, a obținut aprobarea finală din partea autorităților americane de reglementare pentru a-și restructura activitatea principală într-o corporație cu scop lucrativ, deși aceasta rămâne, din punct de vedere tehnic, sub supravegherea organizației non-profit.

Acțiunea în justiție intentată de Musk susține că înțelegerile și manevrele lui Altman în privința OpenAI contravin misiunii fundamentale a companiei, ca organizație non-profit menită să servească interesul umanității, și constituie o încălcare a contractului.

De asemenea, procesul afirmă că Altman și Brockman s-au îmbogățit fără just temei prin controlul exercitat asupra companiei. Forbes estima în aprilie 2024 că averea lui Altman a depășit un miliard de dolari.