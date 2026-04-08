Elon Musk încearcă să obțină în justiție concedierea lui Sam Altman, șeful OpenAI

Elon Musk, la o conferință de la centrul expozițional Porte de Versailles din Paris, Franța, 16 iunie 2023. Credit line: Jameis Delaynee / Alamy / Profimedia

Elon Musk încearcă să obțină înlăturarea lui Sam Altman din funcția de director executiv (CEO) al OpenAI, și a lui Greg Brockman din cea de președinte a companiei de inteligență artificială, ca parte a unui proces care urmează să ajungă în fața instanței mai târziu în cursul acestei luni, relatează CNBC.

Într-un document juridic depus marți, avocații lui Musk au prezentat în detaliu măsurile concrete pe care clientul lor le solicită în cazul în care un judecător și un juriu stabilesc că Altman și OpenAI l-au fraudat pe Musk, cel mai bogat om din lume.

Musk a dat în judecată OpenAI în 2024, dar și pe Altman personal, susținând că această companie de AI la a cărei înființare a contribuit cu aproape un deceniu în urmă l-a „manipulat în mod asiduu” și l-a „indus în eroare” pentru a dona 38 de milioane de dolari. Musk reclamă că OpenAI nu și-a respectat angajamentul inițial că va rămâne o organizație nonprofit.

De atunci, cele două părți s-au angajat într-un război public al declarațiilor, pe lângă disputa juridică și rivalitatea comercială tot mai mare.

„Reclamantul va solicita o decizie prin care Altman să fie revocat din funcția de director în cadrul consiliului nonprofit OpenAI și prin care atât Altman, cât și Brockman, să fie înlăturați din funcțiile de conducere ale entității comerciale OpenAI”, au declarat avocații lui Musk în documentul depus marți.

„Înlăturarea conducerii unei organizații caritabile este o măsură frecventă atunci când respectivele persoane nu reușesc să protejeze sau să îndeplinească misiunea publică a acesteia”, mai notează avocații.

Sam Altman, fotografiat pe 19 februarie 2026 la „India AI Summit”, FOTO: / AP / Profimedia Images

OpenAI îl ironizează pe Musk după mutarea avocaților săi

Musk solicită de asemenea instanței să oblige OpenAI să revină la funcționarea ca o organizație nonprofit, potrivit documentului. Compania a finalizat în octombrie anul trecut o restructurare și este acum administrată ca o organizație nonprofit care deține o participație de 26% în divizia sa comercială, care dezvoltă și gestionează cel mai cunoscut produs dezvoltat de la înființare, chatbotul ChatGPT.

Selecția juriului în acest caz este programată să înceapă pe 27 aprilie.

OpenAI a declarat într-un mesaj publicat pe X că Musk „se preface că își schimbă poziția în privința atacării fundației nonprofit OpenAI”.

„Adevărul este că acest caz a fost întotdeauna despre dorința lui Elon de a obține mai multă putere și mai mulți bani pentru ceea ce își dorește”, a transmis OpenAI. „Procesul său nu este nimic mai mult decât o campanie de hărțuire, alimentată de orgoliu, gelozie și dorința de a încetini un concurent”, a mai continuat sursa citată.

Musk, Altman și alții au cofondat OpenAI ca laborator nonprofit de inteligență artificială în 2015. Musk a părăsit OpenAI în 2018, după ce a încercat să convingă conducerea să fuzioneze organizația cu Tesla, compania sa de vehicule electrice.

Musk și-a început procesele împotriva OpenAI după ce și-a lansat propria companie de AI

În 2023, Musk a lansat o companie rivală numită xAI, care a dezvoltat între timp chatbotul Grok. În februarie, SpaceX a achiziționat xAI într-o tranzacție record care a evaluat entitatea combinată la 1,25 trilioane de dolari.

SpaceX a depus recent documente confidențiale la Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare din SUA în vederea unei listări pe bursă. SpaceX este considerată cea mai valoroasă companie din lume care nu este listată pe bursă, analiștii așteptându-se ca oferta publică inițială să stabilească un record pentru Bursa de la New York.

Avocații lui Musk au declarat anterior, într-un document juridic depus în ianuarie, că clientul lor ar trebui să primească despăgubiri de până la 134 de miliarde de dolari din partea OpenAI și a Microsoft, principalului investitor al companiei de AI. Avocații au spus că suma reflectă „câștiguri obținute pe nedrept” ca urmare a contribuției inițiale a lui Musk în OpenAI și a sprijinului financiar acordat companiei.

În documentul depus marți, avocații lui Musk au precizat că acesta solicită „restituirea tuturor câștigurilor necuvenite obținute, inclusiv a celor ale Microsoft, către organizația caritabilă OpenAI”.