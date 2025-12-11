Revista Time îi desemnează într-un gest rar pe „Arhitecții AI” drept Persoana anului 2025

Revista Time i-a desemnat joi pe „Arhitecții inteligenței artificiale”, după cum i-a descris publicația, drept „Persoana anului”, invocând capacitatea lor de a inaugura epoca „mașinăriilor gânditoare” printr-o tehnologie transformatoare, relatează Reuters.

„Persoana anului este o modalitate puternică de a atrage atenția lumii asupra oamenilor care ne modelează viața. Iar anul acesta, nimeni nu a avut un impact mai mare decât indivizii care au imaginat, conceput și construit inteligența artificială”, a scris redactorul-șef al revistei Time, Sam Jacobs, într-o scrisoare adresată cititorilor.

Cei aleși de jurnaliștii de la Time drept „Arhitecții AI” sunt Sam Altman, CEO-ul OpenAI, Dario Amodei, CEO-ul Anthropic, Demis Hassabis, CEO-ul laboratorului Google DeepMind, Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, Fei-Fei Li, poreclită „Nașa AI”, Elon Musk, CEO-ul xAI, Lisa Su, CEO-ul AMD și Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta Platforms.

2025 was the year when artificial intelligence’s full potential roared into view, and when it became clear that there will be no turning back.



For delivering the age of thinking machines, for wowing and worrying humanity, for transforming the present and transcending the… pic.twitter.com/mEIKRiZfLo — TIME (@TIME) December 11, 2025

Jacobs i-a descris pe arhitecți ca „uimind și îngrijorând omenirea” și „transformând prezentul și depășind granițele posibilului”.

Este rar ca Revista Time să acorde titlul de „Persoana anului” unui colectiv de persoane, însă a făcut-o de mai multe ori în ultimii ani. De exemplu, în 2022 titlul de „Persoana anului” a fost acordat președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și „spiritului Ucrainei”, iar în 2018 „Gardienilor” – un grup de ziariști din jurul lumii persecutați de regimuri autoritare din cauza scrierilor lor. Cu un an înainte „Persoana anului” a fost aleasă mișcarea MeToo.

Revista Time explorează și părțile mai întunecate ale AI

Ediția „Persoana anului 2025” a revistei prezintă drept articol de copertă un articol care explorează modul în care inteligența artificială a schimbat lumea de-a lungul anului, în moduri noi și „uneori înspăimântătoare”.

Revista include interviuri cu directorul general al Nvidia, Jensen Huang, ale cărui cipuri alimentează „boom”-ul AI, și cu investitori în domeniu precum directorul general al SoftBank, Masayoshi Son.

Ediția analizează și aspecte tulburătoare ale AI, cum ar fi moartea unui adolescent californian în vârstă de 16 ani care s-a sinucis după discuții cu ChatGPT. Părinții săi au dat în judecată OpenAI, producătorul ChatGPT, învinovățind compania pentru moartea fiului lor din cauza conversațiilor pe care acesta le avusese cu chatbotul.

Time se numără printre numeroasele instituții media care colaborează cu firme de AI pentru a licenția conținut și a dezvolta noi instrumente. În iunie 2024, a semnat un acord de conținut pe mai mulți ani cu OpenAI, care oferă producătorului ChatGPT acces la arhiva sa de știri. Ca răspuns la întrebările utilizatorilor, chatbotul citează și include linkuri către sursa de pe Time.com.

Anul trecut, Revista Time l-a desemnat pe atunci președintele ales Donald Trump drept „Persoana anului”. El a obținut titlul și în 2016, în timpul primului său mandat de președinte. Printre câștigătorii din trecutul recent s-au numărat și vedeta pop Taylor Swift, directorul general al Tesla, Elon Musk, fostul cancelar german Angela Merkel și activista pentru climă Greta Thunberg.