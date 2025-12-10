Prima reacție a Liei Savonea pentru HotNews după acuzațiile din documentarul Recorder: „Campanie de delegitimizare a unor lideri ai justiției” / Ce spune despre mărturiile magistraților din film

„Nu intenționez să legitimez o zonă care funcționează deliberat în registrul ambiguității și al insinuării, inclusiv atunci când astfel de poziționări provin din interiorul sistemului”, a declarat pentru HotNews șefa Înaltei Curți, Lia Savonea, după documentarul Recorder „Justiția capturată”.

Întrebată de HotNews dacă va demisiona de la conducerea instanței supreme în urma acuzațiilor grave la adresa sa, Savonea a spus: „Întrebarea dvs nu urmărește un răspuns. E limpede. Cu toate acestea, eu vă răspund. Din respect pentru media, ca principiu”.

Citește și Documentarul Recorder despre justiție: Câinele bolnav al judecătoarei Lia Savonea și rețeaua din justiție

Președinta ÎCCJ a acuzat „o campanie persistentă de delegitimare a unor lideri ai justiției”: „Situația sistemului judiciar este serioasă și nu poate fi ignorată. Analizez cu atenție ce demersuri sunt necesare. Ne aflăm, din păcate, în fața unei campanii persistente de delegitimare a unor lideri ai justiției, construită pe declarații anonime și pe acuzații prezentate ca adevăruri, fără a fi susținute de fapte verificate”.

„Contextul este mai complex decât pare la prima vedere, motiv pentru care am obligația să documentez temeinic toate aspectele înainte de a avea o reacție publică. Dată fiind poziția pe care o ocup, nu îmi pot permite intervenții pripite sau care ar putea fi interpretate”, a declarat Lia Savonea.

„În același timp, este limpede că această stare de fapt nu poate fi lăsată să continue, fără a clarifica toate imputațiile. Nu intenționez să legitimez o zonă care funcționează deliberat în registrul ambiguității și al insinuării, inclusiv atunci când astfel de poziționări provin din interiorul sistemului”, a adăugat ea.

Recorder: Lia Savonea, în spatele unor numiri controversate la Curtea de Apel București

Recorder susține că, în ultimii ani, în conducerea Curții de Apel București au fost promovați judecători aduși de la alte instanțe din țară, cu biografii controversate și ale căror rude apropiate au avut probleme grave cu legea. Potrivit publicației, în spatele promovărilor s-a aflat Lia Savonea, actuala președință a Înaltei Curți, care în ultimii 15 ani a ocupat poziții cheie în sistemul judiciar și care este indicată de mai mulți magistrați drept „conducătorul absolut al Justiției din România”.

Recorder spune că Lia Savonea a avut un traseu controversat. În 2010 era audiată de DNA pentru presupuse relații cu rețeaua PSD-istului Cătălin Voicu, iar apoi a fost respinsă de CSM din motive de integritate când a încercat să promoveze la Înalta Curte, însă ulterior a avut o ascensiune fulminantă. Savonea a devenit membră a CSM, a închegat o majoritate anti-reformistă care a susținut modificările legislative promovate de PSD în vremea lui Liviu Dragnea, iar recent a preluat conducerea Înaltei Curți.

Publicația reclamă că schimbările legislative din ultimii ani au dus la cimentarea unei organizații piramidale în sistemul de justiție, în care întregul sistem judiciar este controlat de magistrați aflați în poziții cheie. Conform mărturiilor din documentar, în rândul magistraților onești a fost instaurată o atmosferă de frică și există situații în care, dacă ai opinii contrare conducerii instanței, ajungi să fii verificat de Inspecția Judiciară, „care sigur îți va găsi ceva”.