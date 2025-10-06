Consilierii lui Nicușor Dan: Nouă dintre cei 16 au fost alături de el și la Primăria Capitalei. Cine sunt aceștia

Nicușor Dan, după afișarea rezultatelor exit-poll pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale, 18 mai 2025. Inquam Photos / Adriana Neagoe

Nouă persoane care au fost numite astăzi consilieri prezidențiali au lucrat alături de el și în perioada în care acesta a fost primar al Capitalei – de consiliere pe probleme juridice la consiliere pe comunicare publică sau alte aspecte. Cine sunt oamenii care îl urmează pe Nicușor Dan la Cotroceni?

În total, președintele Nicușor Dan a numit astăzi 16 consilieri prezidențiali, printre care Marius Lazurca, numele care a fost vehiculat și pentru șefia SIE, care îl va consilia pe politică externă, Ludovic Orban și Eugen Tomac.

Mai multe nume de pe listă sunt cunoscute, însă, din perioada în care Nicușor Dan era primarul Capitalei.

Este vorba despre:

Alexandru Ciurea , consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025

, consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025 Ramona Dinu , consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025

, consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025 Ștefania Simion , consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025

, consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025 Andreea Miu , consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025.

, consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025. Diana Pungă , consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025

, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025 Ana-Maria Geană , consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025

, consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025 Cristian Roșu , consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025

, consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025 Ștefan Dragomirescu , consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025.

, consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025. Diana Iancu, consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025

Ce a făcut fiecare?

Alexandru Ciurea, consilier pe probleme juridice

Alexandru Ciurea. Foto: Facebook

Alexandru Ciurea i-a fost consilier juridic lui Nicușor Dan în mai multe litigii, în perioada în care Nicușor Dan a fost primar general al Capitalei.

El a fost deputat USR în perioada 27 octombrie 2020 – 18 decembrie 2020, preluând locul lui Nicușor Dan după ce accesta a câștigat Primăria Capitalei. În această perioadă, a avut două luări de cuvânt și a inițiat trei proiecte legislative.

Ulterior, potrivit Spotmedia, a fost consilier juridic în cadrul Primăriei Capitalei.

Alexandru Ciurea este licenţiat în Drept la Universitatea din Bucureşti. De asemenea, a absolvit Programul de Master Profesional de Drept European şi Internaţional al Afacerilor, în limba franceză.

Potrivit Spotmedia, Ciurea este avocat și absolvent al Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Ramona Dinu, consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism

Ramona Dinu. Foto: arhiva personală

Ramona Dinu a fost senator USR în perioada 2016-2020. Din aprilie 2021, Ramona Dinu a devenit consilier personal al primarului general Nicușor Dan și apoi director executiv în Primăria București, având rol în dizolvarea companiilor municipale înființate de fostul primar Gabriela Firea. Ea este și practician în insolvență.

Ramona Dinu este profesor universitar doctor în cadrul Catedrei de Economie Generală, Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea Ovidius din Constanţa, potrivit unui CV din anul 2022.

În perioada septembrie 2015 – ianuarie 2018, ea a fost cercetător în cadrul proiectului „Cross-Border Maritime Spatial Plan for the Black Sea – Romania, Bulgaria” din partea acestei Universități.

Ștefania Simion, consilieră de stat pentru probleme de mediu

Ștefania Simion. Inquam Photos / Mălina Norocea

În urma cu patru ani, Ștefania Simion a fost consiliera pe probleme juridice și de mediu a lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei. În ultimii trei ani, mai exact din 2022, ea a fost director al Administrației Parcului Național Văcărești. Una dintre primele decizii luate de ea a fost demontarea foișoarelor, pe motiv că nu erau sigure și începuseră să putrezească.

De-a lungul carierei, ea a militat pentru apărarea patrimoniului de la Roșia Montană, fiind coordonator juridic al Asociației Alburnus Maior. Ea a fost și consilier juridic la Mining Watch, o organizație care luptă împotriva proiectelor miniere.

Ștefania Simion a fost consilier juridic la asociația Salvați Bucureștiul, înființată de Nicusor Dan. Din 2017 este avocat în baroul București.

Diana Pungă, consilieră de stat pentru relația cu societatea civilă

Diana Pungă. Inquam Photos / Octav Ganea

Diana Pungă, în vârstă de 40 de ani, a fost administrator public la Primăria Bucureștiului între 2021 și 2024, conform declarațiilor ei de avere.

Ea a fost numită în funcție de Nicușor Dan în 2021, pe vremea în care era primarul Bucureștiului și a făcut parte din Uniunea Salvați Bucureștiul. Pungă și-a dat demisia de la PMB în iulie 2024. Nicușor Dan a declarat atunci că aceasta pleacă deoarece a avut probleme în colaborarea cu mai multe instituții, cu Prefectul, cu ANFP-ul sau cu Inspectoratul.

Diana Pungă coordona direcțiile de Cultură, Presă, Resurse Umane, o parte dintre instituțiile subordonate primăriei, Proedus, ARCUB, ASPA și DGASMB.

De asemenea, ea a lucrat la biroul parlamentar al lui Nicușor Dan când actualul primar al Capitalei era deputat, a scris Libertatea.

Ana-Maria Geană, consilieră de stat pentru românii de pretutindeni

Ana-Maria Geană, la afișarea rezultatelor exit-poll pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale, 18 mai 2025. Inquam Photos / Adriana Neagoe

Ana-Maria Geană, care începând de luni, 6 octombrie, este consilieră de stat pentru românii de pretutindeni în Administrația Prezidențială, lucrează cu președintele Nicușor Dan încă de când acesta era primar al Bucureștiului.

Geană a devenit consiliera lui Nicușor Dan în 2021, la un an de la venirea acestuia la Primăria Capitalei. Din ianuarie 2021 până în iulie 2023, Ana-Maria Geană a fost și consilieră la cancelaria premierului (în această perioadă au fost doi premieri: Florin Cîțu și Nicolae Ciucă).

Geană are diplomă de licență în domeniul Științe politice și guvernământ și o diplomă de master în Relații Internaționale și Studii Europene, științe politice și guvernământ.

Diana Iancu, consiliera prezidențială pentru comunicare publică

Diana Iancu, alături de Nicușor Dan. Inquam Photos / George Călin

Diana Iancu a fost numită consilieră pentru comunicare publică. În trecut, ea a făcut echipă cu Nicusor Dan și la primăria Capitalei. În timpul campaniei electorale prezidențiale, Diana Iancu s-a ocupat de comunicarea cu presa a candidatului Nicușor Dan.

Diana Iancu a absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC). Ea a fost anterior jurnalistă la Realitatea.net, Cotidianul și Antena 3. Înainte de a intra în echipa lui Nicușor Dan, ea a lucrat la Guvernul României.

Andreea Miu va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale

Andreea Miu va ocupa din 1 noiembrie funcția de consilier prezidențial și va conduce din această calitate Secretariatul General al Administrației Prezidențiale. Ea este și avocat, având propriul cabinet.

Andreea Miu a fost directoarea de cabinet a lui Nicușor Dan cât timp acesta a fost primar general al Capitalei, conform unui articol din Spotmedia. Ea se asigură de organizarea, conducerea și coordonarea cabinetului și organiza activitatea actualului președinte.

A fost premiată în 2021, în cadrul celei de-a treia ediții a Galei „Women in Economy”.

În perioada 2014-2016, a ocupat poziția de membru al Consiliului de Administrație al SC ICEM SA, iar în perioada 2015-2016 a făcut parte din Consiliul de Administrație al RADET.

În perioada 2007-2012, Miu a acordat asistență și reprezentare juridică pentru SC HIDROELECTRICA SA și SC Transelectrica SA, conform unei note biografice.

Andreea Miu este absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București (1995-1999), precum și a studiilor de masterat în Drept ale Facultății de Drept din cadrul Academiei de Poliție „A. I. Cuza” București (2001-2002).

Alte două nume care au colaborat cu Nicușor Dan când era primar

Alte două numiri făcute luni de Nicușor Dan sunt Cristian Roșu (consilier de stat pentru relații publice). El figurează în prezent pe site-ul Primăriei Capitalei cu funcția de director al Direcției Relații cu Publicul și Registratură, notează Buletin de București.

Și Ștefan Dragomirescu, numit consilier de stat pentru administrarea patrimoniului în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale a fost, potrivit site-ului Primăriei Generale, șef al Serviciului Administrare Sedii în cadrul Primăriei București, conform Buletin de București.