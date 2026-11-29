Alesul local din Pașcani a spus că a vorbit în nume personal în ședința Consiliului Local, după ce conducerea AUR Iași s-a delimitat de afirmațiile sale.

Medicul chirurg Abdalla Bashir, consilier local AUR, a revenit asupra declarației făcute vineri în ședința Consiliului Local Pașcani.

Mai exact, vineri, când a fost întrebat ce măsuri a luat pentru strângerea câinilor fără stăpân de pe străzi, primarul municipiului, Marius Pintilie, a spus că adăpostul este plin și nu mai are unde să îi ducă. Atunci, consilierul AUR a propus: „De ce să nu fie un plan național să îi exporte în alte țări unde se mănâncă. Exportăm oi, exportăm vaci!”.

Conducerea AUR Iași s-a delimitat de declarațiile sale, iar un deputat al partidului a cerut excluderea acestuia, în timp ce în mediul online au apărut sute de reacții critice.

Ulterior, Abdalla Bashir a spus că își asumă remarca și că regretă că a făcut-o. El a susținut că a vorbit în nume personal și că intervenția sa nu reprezintă poziția oficială a partidului, potrivit News.ro, care citează presa locală.

Consilierul a explicat că afirmația a fost făcută pe fondul discuțiilor despre lipsa locurilor în adăposturi și dificultățile administrației de a găsi soluții pentru animalele fără stăpân.

Totodată, el a anunțat că va solicita Primăriei Pașcani să prezinte situația locurilor disponibile în adăposturi și măsurile care pot fi luate pentru siguranța oamenilor și protecția câinilor, inclusiv prin sterilizare și adopție.

Inițiativă civică pentru demisia consilierului

Controversa a generat și o inițiativă de mobilizare civică în mediul online, unde pe Facebook au apărut modele de sesizare destinate cetățenilor care vor să reacționeze oficial la declarațiile consilierului local, scrie sursa citată.

Apelul îi îndeamnă pe oameni să trimită documentul către patru destinatari: Primăria Pașcani, Prefectura Iași, grupul parlamentar AUR și conducerea centrală a partidului.

Modelul de sesizare invocă dreptul constituțional de petiționare și cere verificarea oficială a declarațiilor din ședința Consiliului Local, analizarea conduitei consilierului și asumarea răspunderii politice și morale de către Abdalla Bashir, inclusiv prin demisia din funcția de consilier local.

Ce au transmis liderii AUR

Înainte ca alesul local să își retragă afirmațiile, deputatul Ciprian Paraschiv, președintele organizației județene AUR Iași, a precizat sâmbătă că se delimitează „complet și fără echivoc” de propunere și că i-a cerut explicații pentru afirmațiile pe care le consideră „complet indezirabile”.

În același timp, deputatul AUR Tiberiu Barstan a afirmat că „acest om nu are ce căuta în rândurile partidului nostru”.