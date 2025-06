Consilierul lui Mugur Isărescu răbufnește și atacă dur una dintre măsurile discutate de Coaliție pentru reducerea cheltuielilor: O aberație! Cine a mai făcut în Europa așa ceva? În schimb, ne lăsăm jefuiți și nu facem nimic

Unul dintre cei mai prezenții consilieri ai guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, bancherul Eugen Rădulescu critică dur varianta taxării tranzacțiilor bancare cu o sumă fixă, între 1 și 3 lei per operațiune. În plus, Rădulescu acuză dur lipsa de performanță a ANAF, aceeași problemă semnalată luni, într-un interviu și de consultantul fiscal Gabriel Biriș, omul din spatele mai multor programe de guvernare.

„„A aplicat-o Venezuela, vrem să facem România ca Venezuela, aplicăm o asemenea taxă care este o chestiune absurdă. Cine spune așa ceva nu înțelege ce înseamnă economia de piață. Își imaginează că ia măsuri în care banii vor veni din cer. Noi avem cea mai mică monetizare din toată Uniunea Europeană. Vrem să taxăm tocmai activitatea bancară? Dar cine a făcut în Europa așa ceva? Vrem să fim Venezuela? Venezuela a aplicat această măsură. Dacă noi vrem să aducem țara la nivelul Venezuelei, asta facem. Este o aberație”, a declarat Eugen Rădulescu, la Digi 24.

Rădulescu este consilier al guvernatorului BNR, iar în trecut a fost șeful mai multor bănci printre care Raiffeisen sau CEC.

„Bulgaria intră în euro, noi stăm pe margine și ne uităm”

Acesta a arătat de unde vine principala problemă atunci când se vorbește de lipsa de bani la buget.

„Cea mai mare problemă pe care o avem și pe care o reprezintă neîncasarea veniturilor statului. ANAF trebuie profesionalizată și scoase de sub influențe politice sau de altă natură, care transformă într-un rateu de proporții. De ce vorbim despre neîncasare de TVA de 9 miliarde de euro în fiecare an? Eu am spus la un moment dat că sunt 9 miliarde de lei. Nu, am greșit, erau 9 miliarde de euro, am crezut că sunt suma. Am crezut că e vorba despre lei, pentru că mi se pare imposibil ca statul român să se lasă jefuit cu sume de această proporție și să nu facă nimic. Ridicăm din umeri. Noi nu încasăm 30% din TVA, media Uniunii Europene este de 6%, în Ungaria este de 2,3%. Noi nu încasăm 30% și vorbim despre alte formule de a încasa bani la buget, când avem această hemoragie extraordinară. Bulgaria are vreo 7% din TVA neîncasat, Bulgaria va intra în euro. Noi stăm pe margine și ne uităm. În momentul în care ai mari fraude la ANAF, iar tu te faci că te uiți în altă direcție este absurd. Și dacă se ia această decizie pentru ANAF, tot nu se va rezolva în câteva minute. Nu se va rezolva de azi pe mâine, admițând că va exista o decizie politică pentru depolitizarea ANAF. Și atunci cred că nu există alternativă la creșterea unor taxe”, a spus Rădulescu.

Toți ochii spre ANAF

De altfel, lipsa de performanță a ANAF a fost acuzată și de fostul secretar de stat în Ministerul Finanțelor și omul din spatele mai multor programe de guvernare ale dreptei, avocatul Gabriel Biriș, într-un interviu pentru Hotnews.

Dacă România s-ar afla la nivelul mediei Uniunii Europene în ceea ce privește încasarea taxelor la bugetul de stat, nu ar mai fi în prezent în procedură de deficit excesiv. Doar din încasarea TVA ar putea încasa circa 7,5 miliarde de euro în plus la buget. Este exact suma pe care o caută acum Administrația prezidențială și partidele spune Gabriel Biriș. În interviu, acesta a explicat și ce se ascunde în spatele lipsei de colectare de la ANAF.

Schița de măsuri prezentată astăzi

Partidele pro-europene discută din niu azi, schița cu măsurile decise va fi prezentată

Mai multe detalii despre cum va arăta programul de guvernare al unei eventuale coaliții PSD-PNL-USR-UDMR urmează să fie anunțate astăzi, după ce partidele vor avea noi consultări. Președintele Nicușor Dan a spus că azi, în ziua în care se termină sărbătorile de Rusalii, va fi anunțată o schiță cu măsurile decise, nu este însă varianta finală.