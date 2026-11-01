Consilierul lui Putin spune că președintele rus i-ar răspunde lui Zelenski la telefon: „Nu a refuzat niciodată convorbirile”

Iuri Ușakov susține că președintele rus Vladimir Putin ar accepta o discuție la telefon cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, dacă apelul ar fi inițiat de partea ucraineană, a scris Kyiv Post.

Ușakov, consilier pentru politică externă la Kremlin, a declarat că Putin nu a refuzat niciodată comunicarea bilaterală directă cu șefi de stat străini.

„Cred că ar răspunde, desigur”, a spus Ușakov pentru Vesti, fiind întrebat despre perspectiva unui schimb direct între cei doi lideri. „Putin nu a refuzat niciodată convorbirile”, a adăugat oficialul rus.

Kremlinul a respins însă până în prezent orice perspectivă de întâlnire între Putin și Zelenski în altă parte decât la Moscova. Ușakov a afirmat și acum că președintele Ucrainei poate veni în capitala rusă pentru discuții, potrivit TASS.

Miercurea trecută, președintele american Donald Trump a declarat că o întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski va fi organizată „foarte curând”, potrivit AFP.

Ucraina a pledat constant pentru un summit la nivel de lideri

Declarațiile lui Iuri Ușakov vin în contextul în care ministrul ucrainean al afacerilor externe, Andrii Sîbiha, a afirmat că Zelenski este pregătit pentru negocieri directe cu Putin. Scopul ar fi abordarea celor mai sensibile aspecte din discuțiile pentru soluționarea războiului din Ucraina – în primul rând, problema teritorială.

Conform ministrului ucrainean de externe, Kievul vede un summit Zelenski-Putin drept o condiție prealabilă decisivă, necesară pentru ieșirea din impasul diplomatic și pentru deblocarea unor progrese substanțiale spre încheierea războiului.

„Ne dorim această întâlnire și suntem pregătiți pentru ea”, a declarat Sîbiha.

„Probabil că doar o întâlnire între Zelenski și Putin poate da un sens nou negocierilor. Zelenski este pregătit să discute cele mai complexe și delicate chestiuni, în special problema teritorială”, a mai spus șeful diplomației ucrainene.

El a explicat că delegațiile de lucru pot aborda aspecte tehnice, care țin de măsurile de consolidare a încrederii, schimburile de prizonieri și protecția civililor, însă pentru soluțiile politice cuprinzătoare privind suveranitatea națională și granițele este necesară implicarea directă a șefilor de stat.

Declarațiile lui Ușakov vin în contextul pregătirilor diplomatice pentru consultări trilaterale exploratorii între delegațiile de negociere ale Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei. Acestea sunt planificate pentru prima jumătate a lunii noiembrie.

Sâmbătă, după discuțiile purtate la Istanbul cu omologul său turc, președintele Volodimir Zelenski a confirmat că Ucraina se pregătește activ pentru negocierile în format trilateral. Discuțiile dintre el și Erdogan au explorat opțiuni de implicare a Turciei și a partenerilor europeni în eforturile pentru soluționarea conflictului.